Невероятная жизнь оперной примы Галины Вишневской

Звезда советской и международной оперы Галина Вишневская , прима Большого театра и супруга не менее знаменитого музыканта Мстислава Ростроповича , несколько раз в своей юности стояла на пороге смерти, однако дожила до 86 лет. В ее жизни была нищета, смертельная болезнь, слава, эмиграция и возвращение на родину. О своей причудливой судьбе она сама рассказала в автобиографической книге "Галина".

Война и блокада

Вишневская родилась в 1926 году в Ленинграде (Санкт-Петербург). В блокаду осталась вместе с бабушкой (мать ее бросила, а отец был репрессирован). Когда бабушка погибла, Галина была чудом спасена специальной комиссией, ходившей по квартирам в поисках еще живых. Девочку-подростка подкормили и взяли служить в «Голубую дивизию» — отряд из 400 женщин, занимавшихся расчисткой города. Пережив блокаду, оставшаяся круглой сиротой Галина вышла замуж за моряка по фамилии Вишневский (брак продлился всего два месяца: муж запрещал Галине петь), стала работать Театре оперетты осветителем и учиться петь. Как это бывает в кино, однажды солистка заболела и ее пришлось заменять. Галина сказала, что знает роль, и выступила с успехом.

Несчастье с близкими

В 18 лет молодая солистка вышла замуж за 40-летнего директора Театра оперетты. У пары родился сын. Но военные годы сказались на здоровье его матери: ребенок умер в 2,5 месяца, а сама Галина едва не скончалась от эклампсии. Вскоре появилась ее мать, чтобы умереть у 19-летней Галины на руках от рака.

Смертельная болезнь

Через полгода после смерти сына у девушки обнаружили запущенный туберкулез. В те годы это было смертельное заболевание — антибиотики достать было почти невозможно. Галину спас муж, достававший стрептомицин за бешеные деньги у спекулянтов.

Большой театр

В 25 лет Галина по конкурсу поступила в труппу Большого театра, спев арию из "Аиды". Для нее началась новая жизнь, полная славы и света софитов. Но и страха: ведь ее отец был репрессирован по 58-ой статье, и опасность, что это откроется, постоянно грозила певице.

Любовь всей жизни

В 1955 году прима Большого театра познакомилась с Мстиславом Ростроповичем. К этому времени ее мужу было 51, ей — 29. Ростропович был моложе ее на год и влюбился без памяти. Ухаживал он со свойственной ему широтой: покупал корзины цветов и пытался угадать любые желания артистки. Во время совместных гастролей в Праге они решили пожениться по возвращению в Москву. Они родили двух дочерей и прожили вместе полвека. Вишневская пережила мужа на 5 лет.

Изгнание с родины