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Самую молодую миллиардершу в мире раскритиковали за неправильное умывание 

Lenta.ru 5 часов назад
Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и бизнесвумен Кайли Дженнер опубликовала в Instagram-аккаунте своего бренда по уходу за кожей Kylie Skin видео процесса умывания и подверглась критике пользователей.
Девушку обвинили в несоблюдении правил гигиены. Подписчиков возмутило то, что Дженнер умывалась всего десять секунд, а на полотенце, которым она вытерла лицо, были видны следы косметики.
«Выглядит так, будто ты сама боишься своего продукта, настолько быстро ты его смыла!» — написала одна из пользовательниц.
«Она слишком беспокоилась о том, чтобы выглядеть симпатично в этом видео, а не укладывать волосы, правильно мыть лицо и показывать нам, как на самом деле работает продукт. Это видео не продает продукт вообще. Полный провал», — высказалась другая подписчица.
Кайли Дженнер прославилась в девятилетнем возрасте благодаря съемкам в реалити-шоу «Семейство Кардашьян», премьера которого состоялась в 2007 году. В 2016-м девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics и к настоящему времени имеет состояние в один миллиард долларов.
5 марта издание Forbes назвало бизнес-леди самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. Таким образом, она опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.
Ранее в мае скраб для лица Walnut Face Scrub, выпущенный личным косметическим брендом Кайли Дженнер, оказался опасным для здоровья. Дерматологи предупредили поклонников марки Kylie Skin, что в состав средства входит грецкий орех, который может нанести серьезный вред коже лица.
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Женский форум
Звёзды , Марк Цукерберг
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