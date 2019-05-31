Удивила-поразила: Юлия Савичева примерила образ куртизанки

Юлия Савичева — это действительно образец нравственности. И мы сейчас не шутим. Юля никогда не была замешана в скандалах, коими изобилуют кулуары шоу-бизнеса. 32-летняя певица не афиширует свою личную жизнь. Известно только, что 23 октября 2014 года девушка вышла замуж за музыканта Александра Аршинова , а спустя три года подарила избраннику дочь Анну.

Посты Юли в соцсетях всегда сдержанные и лаконичные: Савичева не опубликовала ни одного фото с ребенком, лишь только нейтральные снимки: вот певица на концерте, вот гуляет по парку, вот занимается спортом.

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Однако сегодня звезда решила изменить своим принципам и поделилась ярким кадром, на котором предстала в провокационном образе. Смотрите сами! Юля облачилась в чулки, корсет, нанесла яркий макияж. Поклонникам такой аутфит очень понравился, впрочем, как и нам.

«Юля, ты ослепительна», «Давно пора. Выглядишь круто», «Вау! Юля проснулась и вышла из тени!» — пишут фолловеры в комментариях.

А как вам оригинальный образ артистки?