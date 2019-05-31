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Чемпионка сделала фото топлес в Калифорнии 

Teleprogramma.pro 35 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Реакция поклонников на откровенный снимок оказалась неоднозначной.
Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова — одна из самых сексуальных женщин России по мнению журнала Maxim. На своей странице в Instagram 27-летняя спортсменка то и дело доказывает это и опровергает миф о том, что у пловчих якобы некрасивые фигуры.
Сейчас Юлия отдыхает и тренируется в США. На одном из последних снимков в Instagram, сделанных на пляже в Калифорнии, она предстала перед поклонниками в волнующем в виде — на спортсменке не было ничего, кроме низа от купальника, и двух ананасов в руке, которыми она прикрыла грудь.
Реакция поклонников Ефимовой на откровенное фото оказалась неоднозначной. Одним похвалили Юлю за аппетитные формы и за то, что она не стесняется их показать, другие же, наоборот, посчитали, что спортсменке, кроме голого тела, уже нечего показать.
@pryanya93
«Очень красиво, молодец», «Шикарно выглядишь», «Превосходна», «Срамота», «Юля красотка, пора наверное и замуж…», «Результаты уже не те, рекорды позади, остаётся только так привлекать внимание публики! Следующий шаг будет фото без ананасов!», «Куда смотрят шерифы? Здесь топлес находиться на пляже нельзя! Непорядок!», «Раскованно, конечно, но стоило ли это выкладывать…», — отметили подписчики в комментариях.
Напомним, что в прошлом году трехкратный призер Олимпийский игр Ефимова оказалась в центре скандала с задержанием в США. Ее арестовали за «мелкий проступок», однако потом отпустили под залог в пять тысяч долларов.
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Звёзды , Юлия Ефимова
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