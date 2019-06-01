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Самбурская указала на «нехорошую причину» своего развода 

Суть событий + ещё 2 3 часа назад
Фото: Суть событий
Актриса Настасья Самбурская ответила на откровенные вопросы о творчестве и личной жизни. Среди затронутых тем был и ее развод с коллегой Кириллом Дыцевичем. Этот брак протянул всего пару месяцев.
Звезда сериала «Универ» славится крутым прямолинейным характером. В случае конфликта она обычно «выкладывает все». Но отношения с ныне бывшим супругом — исключение. По какой-то причине она скрывает подробности расставания.
В настоящее время Настасье 32 года, а Кириллу — 26. Источники рассказывали, что супруги могли расстаться из-за мамы молодого мужчины. Этот момент и решила уточнить ведущая проекта «Пятница с Региной».
Как следует из ответа, Самбурская считает виноватой вторую сторону, но сыпать обвинениями не хочет. «Причина очень нехорошая. Но я не хочу сесть на эту причину и, как другие, на ней ездить, — заявила она. — Я не хочу быть жертвой. Хочу интересовать людей своим талантом».
Тем не менее, личные проблемы несколько недель назад помешали актрисе работать. Настасья со скандалом была уволена из театра до конца сезона. Вернее сказать, руководство не поднимало шум, а вот актриса молчать не стала (узнать подробности).
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Звёзды , Настасья Самбурская , Кирилл Дыцевич
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