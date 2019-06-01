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Нюша шокировала всех своим новым образом 

Popcake.tv 58 минут назад
Фото: Popcake.tv
Ни для кого не секрет, что известная отечественная исполнительница Нюша не так давно решили кардинально изменить свой имидж и начать новый этап в своей творческой жизни. Как же поклонники отреагировали на измененную красавицу? Расскажем прямо сейчас.
Буквально накануне певица появилась в эфире первого канала в гостях у Ивана Урганта. Нюша предстала перед камерами и поклонниками в кислотно-зеленой куртке, короткой мини-юбке, с повязкой на ноге и в белых кроссовках.
@nyusha_nyusha
Конечно же, кто-то остался недоволен образом исполнительницы, сравнив её с «домовенком Кузей», отметив невысокий рост певицы. А другие, напротив, оценили внешний вид певицы, утверждая, что она сразу же помолодела на 10 лет.
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