Нюша шокировала всех своим новым образом

Ни для кого не секрет, что известная отечественная исполнительница Нюша не так давно решили кардинально изменить свой имидж и начать новый этап в своей творческой жизни. Как же поклонники отреагировали на измененную красавицу? Расскажем прямо сейчас.

Буквально накануне певица появилась в эфире первого канала в гостях у Ивана Урганта . Нюша предстала перед камерами и поклонниками в кислотно-зеленой куртке, короткой мини-юбке, с повязкой на ноге и в белых кроссовках.

@nyusha_nyusha

Конечно же, кто-то остался недоволен образом исполнительницы, сравнив её с «домовенком Кузей», отметив невысокий рост певицы. А другие, напротив, оценили внешний вид певицы, утверждая, что она сразу же помолодела на 10 лет.