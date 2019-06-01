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Пользователи Сети обсуждают Алену Свиридову 

Passion.ru 59 минут назад
Фото: @alenasviridova
Певица поделилась селфи без макияжа.
Несколько лет назад певица Алена Свиридова купила дом в Керчи, где ежегодно проводит летние месяцы. 56-летняя артистка часто показывает фотографии своего сада, а несколько часов назад продемонстрировала селфи на фоне цветущего розового куста.
«Доброе утро! Чем не Кармен?:):)»
— иронизирует Алена.
@alenasviridova
«Естественная красота самая лучшая», «Такая естественная, что и добавить нечего..да и не нужно!», «Какая всё-таки вы красивая женщина, Алена! Хочу тоже так выглядеть, естественно и красиво», «Вы такая красивая, Алёна!», «Очень хорошо выглядите, Алёна, просто супер», «Доброе утро и вам!Какая вы естественная и красивая!», «Вы чудесны», — восхищаются фолловеры.
Стоит отметить, что Алена Свиридова — одна из тех, про кого говорят, что время над ними не властно. Певица с юмором относится к своему возрасту, шутит про пенсию, не стесняется демонстрировать фигуру в мини-бикини и с удовольствием показывает, как ухаживает за кожей. Кроме того, Алена поделилась с поклонниками и секретами своей стройности — правильное питание, регулярные тренировки и отказ от мучного, сладкого и колбас помогают ей поддерживать фигуру в тонусе.
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Звёзды , Алена Свиридова
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