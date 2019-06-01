Из группы «Фабрика» ушла солистка

Игорь Матвиенко объявил кастинг на место солистки в коллективе.

В марте этого года Саша Савельева стала мамой, подарив своему супругу, Кириллу Сафонову сына. Певица не один раз отмечала, что давно мечтала о ребенке и очень хочет посвящать малышу как можно больше времени. Поэтому Савельева приняла решение покинуть группу «Фабрика».

Первый этап кастинга стартует уже сегодня, 1 июня, и продлится до 8 июля. Всем желающим принять в нем участие, необходимо отправить продюсеру подробную анкету, а также видео-записи, на которых необходимо исполнить одну из песен группы «Фабрика» и любую композицию на русском языке. Затем пройдет второй этап, в результате отбора останется 15-20 претенденток на месте солистки, которые встретятся лично с Матвиенко. А вот право выбрать новую участницу из оставшихся девушек предоставят аудитории соцсети «Одноклассники.ру».

Надо отметить, что Саша Савельева заканчивать карьеру певицы не планирует. Она уже вернулась к работе в студии и собирается работать сольно.