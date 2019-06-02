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Влад Топалов сменил профессию 

Russianshowbiz.info 7 часов назад
Фото: Instagram
Влад Топалов на личной странице в Инстаграм поделился довольно неожиданным снимком. Подписчики увидели знаменитого исполнителя торгующим сыром на рынке.
Instagram
Впрочем, певец оказался за прилавком вовсе не ради развлечения. В Международный день защиты детей он решил помочь малышам, страдающим неизлечимыми болезнями. Вместе с Евгением Стычкиным, Нелли Уваровой и прочими селебрити он принял участие в акции, устроенной на Усачевском рынке благотворительным фондом «Дом с маяком».
Увидев фото Топалова за прилавком, большинство подписчиков принялись благодарить его за неравнодушие к больным детям.
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