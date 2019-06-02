Влад Топалов сменил профессию

Влад Топалов на личной странице в Инстаграм поделился довольно неожиданным снимком. Подписчики увидели знаменитого исполнителя торгующим сыром на рынке.

Instagram

Впрочем, певец оказался за прилавком вовсе не ради развлечения. В Международный день защиты детей он решил помочь малышам, страдающим неизлечимыми болезнями. Вместе с Евгением Стычкиным, Нелли Уваровой и прочими селебрити он принял участие в акции, устроенной на Усачевском рынке благотворительным фондом «Дом с маяком».

Увидев фото Топалова за прилавком, большинство подписчиков принялись благодарить его за неравнодушие к больным детям.