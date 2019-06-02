И в 30 рано: Валерия не хочет, чтобы ее дети тянули ярмо брака

Российская певица Валерия — мать двух взрослых сыновей, а значит рано или поздно ей придется принять в семью невесток, какими бы ни оказались избранницы ее детей. И хотя звезда старается не вмешиваться в личную жизнь наследников, но на расспросы журналистов признает одно: она против ранних браков и от всего сердца советует им не торопиться в ЗАГС.

25-летняя Анна , 24-летний Артемий и 20-летний Арсений — незаметно для всех дети певицы Валерии стали совсем взрослыми и живут своей жизнью, не слишком прислушиваясь к мнению родителей. Так, несколько лет назад Арсений со скандалом ушел из дома, влюбившись в модель Анну Шеридан. Тогда увлечение парня привело к проблемам в институте, однако он сумел закрыть все хвосты и даже начал зарабатывать, доказав тем самым свою состоятельность и независимость.

Певице Валерии не осталось ничего другого, кроме как признать, что ее дети — взрослые люди, способные отвечать за свои поступки. Однако на все вопросы журналистов, когда же они намерены создать семью, артистка с уверенностью отмечает, что не поддерживает идею походов в ЗАГС в раннем возрасте. Более того, с точки зрения звезды даже рубеж в 30 лет — это еще недостаточно зрелый возраст для создания семьи.

«Взять ответственность за себя — это очень важно. Но жениться? Кто сказал, что в 24 года надо жениться? Я даже сомневаюсь, что в 30 это надо делать. Сначала бы встать на ноги и как-то построить свою жизнь», — поделилась рассуждениями Валерия в одном из диалогов с журналистами.