Эксклюзив. Ксению Собчак застали на отдыхе с Максимом Виторганом

За спектаклем под названием "развод Собчак " пользователи социальных сетей наблюдали в течение нескольких месяцев.

За это время её теперь уже бывший муж Максим Виторган успел, по информации телеграм-каналов, подраться с Константином Богомоловым в главном столичном ринге для выяснения отношений — "Кофемании", а сама новоиспечённая звезда YouTube — попариться в бане с Волочковой и сделать заявление о разводе.

Как и положено в идеально составленном объявлении, Ксения и Максим заверили подписчиков, что останутся друзьями ради их сына Платона, без драк в ресторане.

Время шло, новый возлюбленный Ксении уже приобрёл статус художественного руководителя, но о том, что происходит между Собчак и Виторганом, так и не было известно. В распоряжении Super оказалось фото, которое к нам в редакцию прислал гражданский журналист. На нём Ксения в наряде тотальной конспирации наслаждается солнцем вместе с Максимом в бич-клабе на Кипре. Как сообщили очевидцы, пара оживлённо о чём-то беседовала и пребывала в прекрасном расположении духа, что удивило соседей по шезлонгам.