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Эксклюзив. Ксению Собчак застали на отдыхе с Максимом Виторганом 

Super.ru 26 минут назад
Фото: Super.ru
За спектаклем под названием "развод Собчак" пользователи социальных сетей наблюдали в течение нескольких месяцев.
За это время её теперь уже бывший муж Максим Виторган успел, по информации телеграм-каналов, подраться с Константином Богомоловым в главном столичном ринге для выяснения отношений — "Кофемании", а сама новоиспечённая звезда YouTube — попариться в бане с Волочковой и сделать заявление о разводе.
Как и положено в идеально составленном объявлении, Ксения и Максим заверили подписчиков, что останутся друзьями ради их сына Платона, без драк в ресторане.
Время шло, новый возлюбленный Ксении уже приобрёл статус художественного руководителя, но о том, что происходит между Собчак и Виторганом, так и не было известно. В распоряжении Super оказалось фото, которое к нам в редакцию прислал гражданский журналист. На нём Ксения в наряде тотальной конспирации наслаждается солнцем вместе с Максимом в бич-клабе на Кипре. Как сообщили очевидцы, пара оживлённо о чём-то беседовала и пребывала в прекрасном расположении духа, что удивило соседей по шезлонгам.
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Женский форум
Звёзды , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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