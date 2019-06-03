От рабочего до президента: любимые мужчины Мэрилин Монро

Многие поклонники думают, что знают о легендарных актрисах все, однако что-то самые известные голливудские и европейские кинодивы XX века умудрились оставить за завесой тайны, как настоящие женщины-загадки. WMJ.ru начинает «сериал», в котором раскроет все подробности личной жизни культовых звезд.

На днях американке Норме Джин Бейкер, в начале карьеры в Голливуде сменившей скромное имя на гораздо более звучное и запомнившееся миллионам Мэрилин Монро (а также перекрасившейся в платиновую блондинку), могло бы исполниться 93 года. Насколько она была манящей и сексуальной, настолько же и недосягаемой — в общем, одной из красивейшей женщин мира.

О романах Мэрилин Монро ходило множество слухов еще при жизни, которые после ее смерти превратились в легенды и обросли пикантными подробностями, как обычно и происходит со знаменитостями такого масштаба. Единственное, что можно сказать точно: Мэрилин любила и была любима, хотя порой и чувствовала себя одинокой. В нашем материале мы вспомним тех счастливчиков, которые оставили свой след в яркой и полной драматических событий, пусть и такой недолгой, жизни Мэрилин.

Джим Догерти

Первый раз Норма Джин вышла замуж, когда ей едва исполнилось 16 лет. Ее избранником оказался соседский парень — 20-летний Джим Догерти. Решение весьма скоропалительное, но для Нормы на тот момент оно было единственно верным.

Дело в том, что приемные родители, у которых воспитывалась будущая звезда экрана (ее биологическая мать была жива, но отдала дочь опекунам), решили переехать в Западную Вирджинию, и девушке нужно было устраивать свою жизнь самостоятельно. Поэтому предложение скромного Догерти было как нельзя кстати.

Однако первые нежные чувства девушки, которая так жаждала обрести семью, померкли, как только перед ней встал серьезный выбор: блестящая карьера в Голливуде или абсолютно посредственная, обычная жизнь с супругом в американской глубинке. К тому же характер у Джима оказался непростым. Он любил выпить и почти всегда находился в сомнительных компаниях. В интервью в 1956 году Мэрилин призналась, что даже хотела покончить с собой во время этого брака:

Мы редко разговаривали с мужем. И совсем не потому, что были обижены или поссорились. Просто нам нечего было сказать друг другу. Я умирала от скуки.

Кто знает, как бы сложилась карьера и судьба девушки, если бы на авиационный завод, где она тогда работала, волей случая не занесло бы фотографа Дэвида Коновера, делавшего снимки женщин, трудившихся на производстве. Впечатлившись внешностью Нормы, Коновер предложил ей позировать за пять долларов в час. Она не раздумывая согласилась, а через некоторое время бросила опостылевший завод и начала пробовать себя в модельном бизнесе.

Но муж наотрез отказывался отпускать молодую жену на фотосессии и кастинги (видимо, ревнуя), а Монро настолько воодушевилась идеей стать знаменитой, что удержать ее в семье у домашнего очага было просто невозможно. В итоге в 1946-м, через четыре года после свадьбы, пути этих молодых людей навсегда разошлись.

Говард Хьюз

Карьера Нормы Джин пошла в гору: на обложке популярного журнала Life девушка появилась целых четыре раза. Пролистывая один из номеров, миллиардер Говард Хьюз заинтересовался восходящей звездой и решил во что бы то ни стало познакомиться с очаровательной Нормой.

Между белокурой (сменить имя и цвет волос Мэрилин посоветовал агент) красавицей и талантливым богачом случился непродолжительный роман, но громкого имени Хьюза вполне хватило, чтобы интерес к молодой актрисе со стороны прессы и продюсеров возрос во сто крат.

Говард Хьюз, определенно, сыграл не последнюю роль в становлении карьеры Монро, но не пожелал стать для девушки чем-то большим, да и она рвалась к своей мечте — сниматься в кино. В итоге Мэрилин ушла в свободное плавание и продолжила добиваться главной цели.

Джо Ди Маджо

Вторым мужем Мэрилин был экс-бейсболист Джо Ди Маджо. Казалось, что на этот раз все выйдет удачно. 25-летней Мэрилин понравился 37-летний галантный мужчина, чья спортивная карьера на тот момент закончилась. Главное — Ди Маджо выигрышно смотрелся на фоне юнца Догерти: этот мужчина уважал точку зрения Монро, казалось, готов был ее любить и оберегать. К тому же — несомненный плюс для актрисы — бывший бейсболист был вхож во многие светские круги, до этого недоступные амбициозной девушке.

Не было тогда в Америке пары более популярной, а эффект синергии сделал свое дело: о каждом из них заговорили с новой силой. Однако красивая картинка часто скрывает неприглядную правду: безумный ревнивец Джо в регулярных ссорах позволял себе поднимать руку на миниатюрную блондинку, независимо от того, давала девушка повод для ревности или нет. Проблема была еще и в том, что темпераментной Мэрилин постоянно нужны были новые яркие впечатления и знакомства, а консервативный домосед Джо считал, что идеал жены — скромность и послушность. На развод в итоге подал Ди Маджо, оскорбившись знаменитой сценой из фильма «Зуд седьмого года», где поток воздуха треплет и приподнимает подол платья Мэрилин.

"Мне не следовало никогда выходить за него замуж. Я не могла стать итальянской домохозяйкой, какую он хотел из меня сделать. А женой его я стала, потому что мне было просто жаль этого человека, он казался таким одиноким и несмелым",

— рассказала позже Мэрилин.

Но, как ни странно, именно Джо называют единственным мужчиной, который на самом деле полюбил Мэрилин. После развода актриса даже смогла сохранить дружеские отношения с экс-супругом. Как-то Монро в шутку взяла с бывшего возлюбленного обещание присылать на ее могилу розы каждую неделю. Как ты думаешь, исполнил ли Ди Маджо желание женщины всей его жизни? Кстати, лишь он один из всех ее возлюбленных пришел проводить Мэрилин в последний путь. «Она не звезда, она моя жена», — говорил он.

Артур Миллер

Браком по сумасшедшей любви можно назвать третью для Мэрилин официальную регистрацию отношений. С Артуром Миллером блондинка хотела провести всю оставшуюся жизнь: знаменитый драматург, интеллектуал да просто взрослый, опытный мужчина восхищал актрису и казался непререкаемым авторитетом. А для него Мэрилин была небожительницей, «девушкой из телевизора», блестящей и неповторимой звездой. Артур говорил прессе, что рядом с такой женщиной ему не жалко и умереть. Но, к сожалению, все это было лишь в начале отношений…

Через пару лет Миллер понял, что женился на обычной женщине, которая к тому же полна страхов и комплексов, часто впадает в депрессию и на самом деле себя не любит. Такая Мэрилин тяготила и раздражала мужа. Но и актрисе быстро наскучил эгоистичный интеллигент-сноб, к тому же очень мелочный и жадный (выяснилось, что Миллер не оплатил ни одного ресторанного счета в период брака). Последующее отчуждение и жестокое безразличие Артура даже довели Мэрилин до психиатрической лечебницы. Она горстями принимала таблетки, запивая их алкоголем, и однажды отравилась настолько сильно, что Артур едва успел спасти ее.

Монро была дважды беременна от супруга, но обе попытки стали неудачными: первый раз беременность оказалась внематочной, а потом случился выкидыш. Поводом для финальной ссоры послужила запись в дневнике, которую Артур сделал всего через несколько недель (!) после свадьбы:

"Мне кажется, что она маленький ребенок, я ее ненавижу! Ее невежество раздражает, тем более что она замужем за одним из умнейших людей своего времени!"

Речь, разумеется, шла об актрисе. Когда Мэрилин увидела эту запись, конечно, она была шокирована. Они с Миллером крупно поругались и вскоре развелись.

Ив Монтан

Француз Ив и Мэрилин познакомились на съемочной площадке фильма «Займемся любовью». Название располагало: любовью звезды действительно занялись, и не раз. Позже актер признался, что Монро взяла его буквально штурмом. Монтан рассказал, что на заре их отношений актриса постучала в его дверь, а когда он открыл, то дива сбросила с себя норковое пальто, под которым ничего не было.

Но страстный роман закончился так же быстро, как и начался, — сразу по окончании съемочного процесса фильма. Дело в том, что Ив был женат на своей коллеге Симоне Синьоре, а сама Мэрилин еще была замужем за Артуром Миллером. Более того, они вчетвером сдружились парами! Но это не мешало интеллектуалам Симоне и Артуру постоянно демонстрировать свое снисходительное отношение к Мэрилин, что, безусловно, очень ее задевало. В итоге Монтан вернулся к жене и умудрился сохранить дружбу с Миллером, предпочтя откреститься от Монро.

Фрэнк Синатра

После развода с Миллером Монро нашла утешение в объятиях своего давнего друга, известного певца Фрэнка Синатры, которого тогда же оставила другая знаменитая красавица — актриса Ава Гарднер

Пара встречалась несколько месяцев, и, как отмечали близкие люди из окружения певца, Монро была очень увлечена Синатрой, но при этом пара часто ссорилась. Нервная и эмоциональная Мэрилин слишком утомляла Фрэнка.

Сам певец позже утверждал, что искренне хотел спасти Мэрилин «от самой себя». Кстати, именно поэтому он предложил актрисе выйти за него замуж. Но гордая Монро отказалась.

Джон Кеннеди

Последний и роковой роман легендарной актрисы случился за 10 лет до ее смерти. Мэрилин Монро и американский президент Джон Кеннеди познакомились в 1951 году и с первого взгляда понравились друг другу. Но, если верить биографам, их романтические отношения начались только спустя три года с момента первой встречи.

«Тайный» роман длился шесть лет, в течение которых пара соблюдала предложенную Кеннеди суровую конспирацию. Но об их отношениях быстро стало известно и общественности, и супруге Джона Жаклин. Из всех существовавших тогда любовниц мужа (да-да, Монро была не единственной) Джеки Кеннеди ненавидела именно Мэрилин.

Тем временем любовь к Кеннеди всецело захватила Мэрилин, и она воспринимала их отношения всерьез. Но слишком уж велика была социальная пропасть между «безупречным» президентом и актрисой, чрезмерно увлекавшейся алкоголем и успокоительными средствами. Свое знаменитое Happy birthday, Mister President Мэрилин спела на вечеринке по случаю 45-летия Кеннеди 19 мая 1962 года. Джон был очень недоволен выходкой актрисы и вскоре, как принято считать, порвал с любовницей, отчего она погрузилась в тяжелейшую депрессию.

Но Мэрилин так просто не сдалась. Под действием алкоголя и транквилизаторов она стала навязчивой, регулярно беспокоила Кеннеди звонками и просьбами узаконить их отношения. Ее роковой ошибкой стало желание обнародовать подробности своего дневника. За день до пресс-конференции ее не стало: конец жизни Мэрилин положила лошадиная доза снотворного, которое актриса выпила в ночь на 5 августа 1962 года, находясь в своей спальне. Спасти ее не удалось. Официальной версией до сих пор называют самоубийство, но в 2014 году в США вышла книга — журналистское расследование, согласно которому Мэрилин Монро была убита с помощью смертельной инъекции, а заказчик преступления — брат президента Роберт Кеннеди (с которым у блондинки также был короткий роман).

Текст:Мария Мельникова