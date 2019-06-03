В Сети появилось архивное фото юных Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте в обнимку

К сожалению, звездным исполнителям не удалось сохранить свой союз. После расставания Кристина Орбакайте несколько лет встречалась с бизнесменом Русланом Байсаровым. В мае 1998 года она родила сына Дени. В 2001 году певица и актриса рассталась с Байсаровым.

С 2005 года Орбакайте живет с бизнесменом Михаилом Земцовым. От этого брака у певицы в 2012 году родилась дочка Клавдия. Роды проходили в одной из элитных клиник Майами.