Дайнеко намекнула на тайный роман

Певица разместила загадочный пост в соцсетях.

Виктория Дайнеко отдыхает в Испании. И, похоже, что не одна. Она публикует из отпуска фотографии с морских прогулок, на которых демонстрирует идеальную точеную фигуру в красивых купальниках.

Новый пост Виктории заинтриговал подписчиков. Певица опубликовала фото, которое сделал человек, сидящий напротив нее за столом. Вика выглядит спокойной и счастливой. Снимок она подписала так:

«Когда рядом ❤️»,

— и ни слова больше о таинственном мужчине.

@victoriadaineko

«Вау вауууу»,

«Очень милая и нежная»,

«Как же здорово, когда рядом 💓», — прокомментировали подписчики.

Виктория Дайнеко не афиширует личную жизнь. Она не показывает фото дочери, которой в октябре исполнится уже четыре года, и даже не называет ее имени. Видимо, такой же тайной артистка сделает и свои новые отношения.