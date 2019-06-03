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Дайнеко намекнула на тайный роман 

Passion.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: @victoriadaineko
Певица разместила загадочный пост в соцсетях.
Виктория Дайнеко отдыхает в Испании. И, похоже, что не одна. Она публикует из отпуска фотографии с морских прогулок, на которых демонстрирует идеальную точеную фигуру в красивых купальниках.
Новый пост Виктории заинтриговал подписчиков. Певица опубликовала фото, которое сделал человек, сидящий напротив нее за столом. Вика выглядит спокойной и счастливой. Снимок она подписала так:
«Когда рядом ❤️»,
— и ни слова больше о таинственном мужчине.
@victoriadaineko
«Вау вауууу»,
«Очень милая и нежная»,
«Как же здорово, когда рядом 💓», — прокомментировали подписчики.
Виктория Дайнеко не афиширует личную жизнь. Она не показывает фото дочери, которой в октябре исполнится уже четыре года, и даже не называет ее имени. Видимо, такой же тайной артистка сделает и свои новые отношения.
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