Иосиф Пригожин: «Ходить пока трудно и больно»

Уже по окончании мероприятия ему пришлось признать, что он категорически переоценил свои силы.

«Полное ощущение после вчерашнего марафона и футбола, что ноги мои стали именно такими. Ходить пока трудно и больно. Всем спасибо за сочувствие, чувствую — перестарался»,

Какими именно стали его ноги, продюсер показал, разместив снимок конечностей слишком раскаченного бодибилдера. Самоиронию и чувство юмора оценили поклонники Иосифа Пригожина.

«Йёсенька, если чувство юмора на этом уровне, значит все шикарно!»

— успокаивает продюсера фанатка.