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Иосиф Пригожин: «Ходить пока трудно и больно» 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Какими задорными и энергичными были снимки Иосифа Пригожина в его ленте на странице в Instagram накануне: знаменитый продюсер и его супруга, певица Валерия, приняли участие в благотворительной акции марафон «Бегущие сердца». Страстное желание выложиться по полной, всего себя отдать благой цели сыграло с Иосифом злую шутку.
Уже по окончании мероприятия ему пришлось признать, что он категорически переоценил свои силы.
«Полное ощущение после вчерашнего марафона и футбола, что ноги мои стали именно такими. Ходить пока трудно и больно. Всем спасибо за сочувствие, чувствую — перестарался»,
— признался Пригожин.
Какими именно стали его ноги, продюсер показал, разместив снимок конечностей слишком раскаченного бодибилдера. Самоиронию и чувство юмора оценили поклонники Иосифа Пригожина.
«Йёсенька, если чувство юмора на этом уровне, значит все шикарно!»
— успокаивает продюсера фанатка.
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Звёзды , Иосиф Пригожин , Валерия
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