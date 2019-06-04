Боди, чулки и шляпка: 62-летняя звезда «Рабыни Изауры» снялась в откровенной фотосессии

Луселия Сантус поделилась фотографиями в социальной сети.

62-летняя бразильская актриса Луселия Сантус, известная по роли рабыни Изауры, снялась в откровенной фотосессии в стиле кабаре. Актриса в Instagram призналась, что сделала эти фото для себя на память.

На фотографиях актриса позирует в бежевом шелковом боди, черных сетчатых чулках, высоких сапогах и мини-шляпке.

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Подобная откровенность удивила подписчиков Луселии, ведь в соцсети она публикует в основном фото с сыном и внучкой, снимки рабочих моментов и фотографии из путешествий. Однако ее фанаты решили, что Сантус даже в своем возрасте находится в прекрасной форме, а ее лучезарную улыбку можно узнать из тысячи других.

Сейчас Луселия Сантус реже снимается в кино, но играет в театре. Она много путешествует, но не желает забрасывать профессию. И костюм в стиле кабаре стал как раз ее сценическим нарядом.

В молодости Луселия принимала участие и в более откровенных съемках, чем эта. В 1980 году, на волне популярности «Рабыни Изауры» она снялась обнаженной для мужского журнала, чем вызвала на себя гнев поклонников. Сантус также принимала участие в бразильских карнавалах, известных откровенными нарядами.

Напомним, «Рабыня Изаура» вышла на экраны в 1976 году. История бедной девушки покорила миллионы зрителей по всему миру. Луселии во время съемок было всего 19 лет.