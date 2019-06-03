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Пригожин припал к груди жены известного продюсера 

Russianshowbiz.info 5 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Иосиф Пригожин поздравил с днем рождения жену знаменитого российского продюсера Сергея Кожевникова. На фото, опубликованном в Инстаграм, довольный супруг Валерии обнимает Екатерину Кожевникову, а подпись к снимку гласит: «Припал к груди именинницы».
Судя по сторис Пригожина, он вместе с супругой посетил праздник, устроенный в честь дня рождения — торжество проходило в столичном ресторане на летней террасе. Также среди гостей замечена Жасмин и прочие звезды российского шоу-бизнеса.
Отметим, что Кожевниковы живут в браке более двадцати лет. Екатерина ранее работала в модельном бизнесе. У пары четверо детей — два сына и две дочери.
@prigozhin_iosif
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