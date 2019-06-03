Пригожин припал к груди жены известного продюсера

Судя по сторис Пригожина, он вместе с супругой посетил праздник, устроенный в честь дня рождения — торжество проходило в столичном ресторане на летней террасе. Также среди гостей замечена Жасмин и прочие звезды российского шоу-бизнеса.

Отметим, что Кожевниковы живут в браке более двадцати лет. Екатерина ранее работала в модельном бизнесе. У пары четверо детей — два сына и две дочери.