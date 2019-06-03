Как Собчак поругалась с Бузовой

Ксения Собчак и Ольга Бузова не сошлись во взглядах на моду и уже несколько дней спорят в соцсетях о том, кто перед кем должен извиняться. Каждую из девушек подддерживают миллионы сторонников: у Бузовой в Инстаграме 15,7 млн подписиков, у Собчак — 6,3 млн Количество подписчиков на Ютьюбе у Собчак и Бузовой примерно одинаковое — 768,8 тыс. у первой и 721,5 тыс. у второй.

Ссора началась после того, как Собчак выложила в своем канале эпохальное видео с дебатами "старой" и "новой" женской гламурной элиты. Видео называлось "Инстаграмщицы: высший свет против девушек в купальниках". В дебатах приняли участие Виктория Одинцова (4,8 млн подписчиков, 1993 г.р.), Дарья Коновалова (481 ты подписчиков, 1990 г.р.) и Виктория Короткова (900 тыс. подписчиков, 1995 г.р).

Молодым звездам противостояла "старая гвардия", названная в видео "высшим светом" — к ней в большой мере принадлежит и сама Собчак: Снежана Георгиева (1976 г.р.), Виктория Шелягова (1973 г.р.) и Наталья Якимчик (1984 г.р.).

Почему Собчак записала красавиц старшего поколения в "высший свет", осталось неясным, однако в ходе дебатов Снежана уверенно заявила, что она лучше Дарьи, на что Дарья не выдержала и назвала собеседниц "бабулями".

Ксения, желая поддержать разговор, со смехом рассказала о том, как знакомый дизайнер попросил ее "поговорить с Бузовой", чтобы та не носила купленную ей куртку его бренда и не тегала ее в инстаграме — видимо, в представлении этого дизайнера ношение его куртки Бузовой снижало пафосность бренда.

Бузова быстро догадалась, что друг-дизайнер Собчак — это Демна Гвасалия, директор Balenciaga, и речь идет о куртке Баленсиага, после чего выступила с яркой отповедью, заявив, что с удовольствием вернет назад куртку и получит деньги.

"Почти ни один выпуск Ксении Собчак, и многих других блоггеров не обходится без обсуждения меня. Прекрасные девушки класса «люкс» обсуждают, как это ужасно, когда костюм от Chanel одевают те девушки, мужья которых не попали в список журнала Forbes", — написала Ольга. И призвала бойкотировать марку Баленсиага. С тех пор она разместила еще несколько постов с тэгом ЯОтменяюМодуНаБаленсиагу и ВернитеДеньгиБузовой. На одном из фото она позирует в простой одежде — спортивных штанах за 1190 руб, футболке собственного дизайна и заказанных онлайн кроссовках.