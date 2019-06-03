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Звезды до и после инъекций ботокса 

Киноафиша 2 часа назад
От пугающей трансформации Линдси Лохан до «восковых масок» Кортни Кокс и Умы Турман. Листайте фотогалерею.
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Звезды Голливуда без макияжа Сложно поверить: как выглядели звезды 20 и 21 века в одном и том же возрасте Большая разница: как выглядят 8 голливудских звезд до и после инъекций ботокса
Звёзды , Фото , Линдси Лохан , Ума Турман , Кортни Кокс
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