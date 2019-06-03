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Звезды до и после инъекций ботокса
Киноафиша
2 часа назад
Женский форум
От пугающей трансформации
Линдси Лохан
до «восковых масок»
Кортни Кокс
и
Умы Турман
. Листайте фотогалерею.
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Большая разница: как выглядят 8 голливудских звезд до и после инъекций ботокса
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