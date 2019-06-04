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Галина Польских откровенно рассказала о трагедии в семье 

Газета.Ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Актриса Галина Польских впервые откровенно рассказала о трагедии с внуком, сообщает сайт kp.ru.
Она призналась, что молодой человек едва не погиб в ДТП на мотоцикле.
По словам актрисы, она до сих пор винит себя в произошедшем. Женщина рассказала, что ее дочь с мужем долго работали в Бейруте и не могли взять с собой мальчика.
В юном возрасте внук актрисы стал увлекаться мотоциклами, и уговорил знаменитую бабушку подарить ему один.
В 2011 году 19-летний Филипп не справился с управлением и врезался в отбойник. Внук актрисы потерял ногу, длительное время находился на искусственной вентиляции легких.
Актриса отметила, что для нее самое главное, что внук остался в живых.
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