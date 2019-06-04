Галина Польских откровенно рассказала о трагедии в семье

Актриса Галина Польских впервые откровенно рассказала о трагедии с внуком, сообщает сайт kp.ru.

Она призналась, что молодой человек едва не погиб в ДТП на мотоцикле.

По словам актрисы, она до сих пор винит себя в произошедшем. Женщина рассказала, что ее дочь с мужем долго работали в Бейруте и не могли взять с собой мальчика.

В юном возрасте внук актрисы стал увлекаться мотоциклами, и уговорил знаменитую бабушку подарить ему один.

В 2011 году 19-летний Филипп не справился с управлением и врезался в отбойник. Внук актрисы потерял ногу, длительное время находился на искусственной вентиляции легких.

Актриса отметила, что для нее самое главное, что внук остался в живых.