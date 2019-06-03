Как живет 82-летняя бодибилдерша

Как выглядят бабушки? Ответов на этот вопрос может быть очень много, но едва ли один из них станет подходящим определением для описания внешности Эрнестины Шеперд. Эта 82-летняя женщина не только способна дать фору многим молодым девушкам, но и навсегда вошла в мировую историю, вписав свое имя в Книгу рекордов Гиннесса как самая взрослая культуристка.

Старость довольно необычное понятие, которое каким-то магическим образом влияет на женщин всего мира. До определенного возраста они следят за собой, с удовольствием ловят восхищенные взгляды мужчин, а многие даже не выходят из дома без макияжа. Но в какой-то момент все резко меняется, и былые красавицы начинают красить волосы в сомнительные цвета, надевают безразмерные пестрые платья и погружаются в рассуждения о новом поколении, которое, конечно, никуда не годится. И неважно на самом деле, в какой стране это происходит. Старость многие воспринимают одинаково почти везде. Но только не такие женщины, как Эрнестина Шеперд.

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16 июня темнокожей американке исполнится 83 года, но глядя на нее, в это трудно поверить.

В свои годы эта невероятная женщина способна дать фору многим спортсменам, хотя занимается Эрнестина вовсе не с юного возраста. Как любит рассказывать сама Шеперд, началось все в ее 56 лет, когда они с сестрой Милдред отправились по магазинам, чтобы купить себе купальники для похода на вечеринку у бассейна.

Примеряя то один комплект, то другой, сестры-погодки пришли в ужас от своего непрезентабельного вида. А для женщин, которые всю жизнь считались красавицами, осознать, что очарование молодости ушло, было крайне неприятно. И если кто-то предпочел бы отказаться от идеи с вечеринкой в купальниках, спрятавшись за свободным нарядом и сделав вид, что все так и должно быть, то сестры Эрнестина и Милдред оказались не готовы так просто сдаться.

Началось все с аэробики, которая совсем скоро стала казаться сестрам слишком легкой нагрузкой, и они перешли на силовые тренировки в тренажерном зале. Зал стал для Эрнестины и Милдред не просто местом, где можно позаниматься часок-другой, а вторым домом. Вскоре сестры достигли таких результатов, что приняли участие в соревнованиях бодибилдеров, после которых Милдред призналась Эрнестине, что мечтает увидеть их имена в Книге рекордов Гиннесса.

@shepherdernestine

К сожалению, не всем мечтам суждено сбыться, и в 1992 году Милдред умерла. После похорон старшей сестры Эрнестина долго не могла прийти в себя. Более пяти лет Шеперд жила в состоянии сильной депрессии, пока муж не напомнил ей любимое наставление Милдред:

Если чувствуешь, что эмоции сильнее и ты больше не справляешься — надевай кроссовки, выходи из дома и беги.

В 71-летнем возрасте Эрнестина возобновила свои тренировки и ввела в привычку утренний бег на большие дистанции. День Шеперд начинается, когда многие из нас только ложатся спать — в три часа ночи. Она молится и занимается медитацией. В 4 отправляется на пробежку.

Ежедневное расстояние, которое преодолевает 82-летняя спортсменка, 16 километров.

Если же Эрнестина готовится к марафону, то нагрузка увеличивается. В 8 утра Шеперд приступает к занятиям в зале, которые неизвестно сколько длятся. Но в 10 вечера, как уверяет сама культуристка, она уже ложится спать. Питается Эрнестина в основном отварными куриными грудками, коричневым рисом, овощами и белковыми коктейлями.

В 2010 и 2011 годах Эрнестина попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая взрослая (оригинальное определение) культуристка. За 20 лет она приняла участие в девяти марафонах и выиграла два соревнования по бодибилдингу. Во многом своими успехами Шеперд обязана мужу Коллину, в браке с которым счастлива вот уже 63 года. У супругов есть 56-летний сын Майкл и 17-летний внук. Мужчины часто шутят, что Эрнестина так прекрасна, что им поочередно приходится отгонять от нее назойливых поклонников. История Эрнестины Шеперд настолько необыкновенна, что после нее так и тянет в спортзал. Не зря же опытные тренеры говорят, что главное — найти верную мотивацию, и человек будет способен свернуть горы.