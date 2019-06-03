Рианна в рамках рекламы предстала в нижнем белье

Певица Рианна представила поклонникам первые модели нижнего белья собственного бренда Savage x Fenty. Рекламировать изделия она не решилась никому и показалась в них сама.

В Instagram поп-звезда опубликовала два снимка в новых комплектах. На первом певица предстала в купальнике цвета загара, который буквально слился с ее кожей, создав эффект обнаженного тела. В дополнение к нему она надела однотонные чулки на простой резинке и босоножки золотого цвета на очень высокой тонкой шпильке.

@badgalriri

Второй комплект Рианна выбрала ярко-желтый и ажурный. Для его демонстрации она подобрала чулки в тон с резинкой из такого же кружева, как и белье и лаковые желтые лодочки.

@badgalriri

Поклонники пришли в восторг от новой фотосессии и осыпали певицу комплиментами в комментариях.

«боже мой, ты идеальна», «такое тело — лучшее украшение для любого белья», «эти формы просто божественны», «детка, ты огонь», — написали Рианне фанаты.

Стоит отметить, что певица стала больше внимания уделять предпринимательству. В частности, на сегодняшний день звезда представляет не только линейку белья Savage x Fenty, но и коллекцию спортивной одежды и косметику марки Fenty Beauty.