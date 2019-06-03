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Рианна в рамках рекламы предстала в нижнем белье 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Певица Рианна представила поклонникам первые модели нижнего белья собственного бренда Savage x Fenty. Рекламировать изделия она не решилась никому и показалась в них сама.
В Instagram поп-звезда опубликовала два снимка в новых комплектах. На первом певица предстала в купальнике цвета загара, который буквально слился с ее кожей, создав эффект обнаженного тела. В дополнение к нему она надела однотонные чулки на простой резинке и босоножки золотого цвета на очень высокой тонкой шпильке.
@badgalriri
Второй комплект Рианна выбрала ярко-желтый и ажурный. Для его демонстрации она подобрала чулки в тон с резинкой из такого же кружева, как и белье и лаковые желтые лодочки.
@badgalriri
Поклонники пришли в восторг от новой фотосессии и осыпали певицу комплиментами в комментариях.
«боже мой, ты идеальна», «такое тело — лучшее украшение для любого белья», «эти формы просто божественны», «детка, ты огонь», — написали Рианне фанаты.
Стоит отметить, что певица стала больше внимания уделять предпринимательству. В частности, на сегодняшний день звезда представляет не только линейку белья Savage x Fenty, но и коллекцию спортивной одежды и косметику марки Fenty Beauty.
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Женский форум1
Звёзды , Видео , Рианна
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