Пользователей Сети взволновал снимок, на котором якобы Константин Меладзе запечатлен в объятиях незнакомой блондинки.
Фотографию накануне разместила в сториз своего микроблога участница проекта «Дом-2» Инесса Шевчук, подписав его «Это лучшая туса».
На снимке пользователи Сети разглядели мужчину, очень похожего на Константина Меладзе, обнимающего пышногрудую блондинку. Фотография была сделана на одном из светских мероприятий в столице.
Соцсети
Конечно, достоверно неизвестно, действительно ли мужчина, запечатленный на фото, является известным композитором, но снимок наделал много шума в Сети.
Большинство пользователей сходятся во мнении, что Меладзе изменяет своей супруге Вере Брежневой, которая в данный момент находится в Калифорнии и ничуть не жалеют певицу, отмечая, что сработал «эффект бумеранга» и теперь Вере приходится расплачиваться за то, что она увела Константина из семьи.
Не обошла стороной этот инцидент и известная в Сети Лена Миро, отметив, что такая реакция пользователей весьма показательна:
“Надо же, бумеранг вернулся и уронил уведенного от жены мужа в чужие прелести прямо мордой!”
При этом блогер отмечает, что с такой радостью накинувшиеся на Брежневу подписчицы лишь выдают все свои комплексы:
“Каждая из них боится красивой соперницы. Той, которая за спиной даст их мужу, поразит его новой позой в постели и уведет из ипотеки, детей, от жирной жены”,
— пишет Миро.
Отметим, что ни Константин Меладзе, ни Вера Брежнева снимок пока никак не прокомментировали. Но о кризисе в отношениях звездной пары слухи ходят уже давно.