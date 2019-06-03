В Сети обсуждают страстное фото Меладзе с блондинкой

Пользователей Сети взволновал снимок, на котором якобы Константин Меладзе запечатлен в объятиях незнакомой блондинки.

Фотографию накануне разместила в сториз своего микроблога участница проекта «Дом-2» Инесса Шевчук, подписав его «Это лучшая туса».

На снимке пользователи Сети разглядели мужчину, очень похожего на Константина Меладзе, обнимающего пышногрудую блондинку. Фотография была сделана на одном из светских мероприятий в столице.

Соцсети

Конечно, достоверно неизвестно, действительно ли мужчина, запечатленный на фото, является известным композитором, но снимок наделал много шума в Сети.

Большинство пользователей сходятся во мнении, что Меладзе изменяет своей супруге Вере Брежневой , которая в данный момент находится в Калифорнии и ничуть не жалеют певицу, отмечая, что сработал «эффект бумеранга» и теперь Вере приходится расплачиваться за то, что она увела Константина из семьи.

Не обошла стороной этот инцидент и известная в Сети Лена Миро , отметив, что такая реакция пользователей весьма показательна:

“Надо же, бумеранг вернулся и уронил уведенного от жены мужа в чужие прелести прямо мордой!”

При этом блогер отмечает, что с такой радостью накинувшиеся на Брежневу подписчицы лишь выдают все свои комплексы:

“Каждая из них боится красивой соперницы. Той, которая за спиной даст их мужу, поразит его новой позой в постели и уведет из ипотеки, детей, от жирной жены”,

— пишет Миро.

Отметим, что ни Константин Меладзе, ни Вера Брежнева снимок пока никак не прокомментировали. Но о кризисе в отношениях звездной пары слухи ходят уже давно.