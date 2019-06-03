Модель-пышка Эшли Грэм страдает от неуверенности

Она рассказала, почему не хочет иметь детей.

31-летняя Эшли успела покорить обложки журналов и подиумы аппетитными формами. Она считает главной задачей помощь женщинам полюбить свое тело таким, какое оно есть, и превращение недостатков в достоинства.

Часто на страничке Грэм можно увидеть кадры в бикини, где она не стесняется показывать тело с разных ракурсов. При всей смелости и открытости девушка признает то, что далеко не идеальна: есть целлюлит и жир на спине. В одном из интервью она рассказала, что долго не могла принять пышную фигуру. Иногда до сих пор пытается побороть неуверенность, несмотря на статус звезды модной индустрии.

@ashleygraham

Эшли отметила, что ей прежде всего помогли позитивные утверждения. Секрет успеха — уверенность в себе. Модель рассказала в интервью журналу Vogue Australia, как каждый день твердила, глядя в зеркало: «Прими себя такой, какая есть, и признай, что достойна счастья!» Если в это действительно поверить, тогда и окружающие почувствуют позитивную энергию. Звезда сообщила, что ее мама Линда с юных лет говорила, что мысли материальны. Далее Грэм поведала изданию, что с возрастом убедилась в магическом действии силы слова: «Когда мне было 17 лет, мама помогла мне негативные утверждения заменить на позитивные: я великолепна, прекрасна, достойна всего и люблю себя». Манекенщица подчеркнула, что этого нельзя достичь за неделю. Возможно, уйдут годы.

Несмотря на свои килограммы, девушка сумела построить не только успешную карьеру, но и создать семью. Напомним, в 2010 году вышла замуж за видеооператора Джастина Эрвина, с которым встречалась год. Пара вместе уже около десяти лет, но Эшли пока не задумывается о детях: «Не сейчас. Я еще молода, чтобы быть матерью. Впереди много планов!» — поделилась звезда с журналом Harper’s Bazaar.

Отметим, что благодаря 90 килограммам Грэм вошла в список самых высокооплачиваемых манекенщиц. Чтобы не потерять формы, модель бережет каждый килограмм: следит за питанием и занимается спортом. Правда, иногда может позволить себе съесть бутерброд с шоколадной пастой или пропустить тренировку. Девушка призналась, что у нее нет цели похудеть, она только хочет подтянуть тело и избавиться от целлюлита.