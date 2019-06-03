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Немоляева призналась, что ревновала к Дорониной 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса театра и кино Светлана Немоляева стала гостьей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала об отношениях со своим супругом актером Александром Лазаревым. Их история любви началась в театре имени Маяковского. «Я пришла в театр на прослушивание. Хотела подыграть одному своему приятелю. В этот же день и в тот же час пришел на прослушивание Саша Лазарев. Это была рука судьбы», — заявила она.
По словам Немоляевой, Александр сразу же стал за ней ухаживать. Она ответила ему взаимностью. При этом она сказала, что в актера в те годы были влюблены многие дамы, но он выбрал именно ее. Как заметила актриса, в их жизни с мужем, с которым она прожила до его смерти в 2011 году, были разные периоды. К примеру, она сильно ревновала супруга к актрисе Татьяне Дорониной, с которой тот снялся в картине «Еще раз про любовь».
«Увидев эту картину я сказала Саше: «С меня хватит. Больше я ее смотреть не буду. Мне было неприятно наблюдать, как он постоянно целуется и обнимается с Татьяной Дорониной», — заявила Немоляева.
Отметим, что в программе также был приведен отрывок из интервью с Дорониной. Вот как та описывала совместную работу с Лазаревым. «Я благодарна судьбе, что свела меня в одной из любимых работ с Сашей. Он был просто идеален. При этом он очень любил свою жену. Светлана постоянно была ему нужна рядом», — заявила Доронина.
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