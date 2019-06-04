Ясновидящая рассказала, что ждет дочь Кончаловского

Недавно стало известно, что дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной съехала от родителей. Девушка начала жить со своим молодым человеком — 25-летним Никитой. В ответ на нападки подписчиков и СМИ Мария ответила: «Да, я живу отдельно от родителей, с человеком, который делает мою жизнь лучше. Мы учимся друг у друга, мы растем вместе, нам весело и нам светло. Мы принимали это решение всей семьей. Более того, мама поняла, что нам с Никитой было некомфортно, я живу с ней, а он отдельно, и сама предложила мне эту идею».

Экстрасенс Галина Янко считает, что у пары сложится отличное будущее. Она считает, что Мария «родилась под счастливой Звездой, она по судьбе долгожитель и кстати обладает хорошим здоровьем».

«Не вижу, что она ветреная, она скорее однолюб. Если ей и понравится какой-то человек, то она вдумчиво сама все проанализирует и только тогда примет решение. То, что она сделала свой выбор, — об этом тоже говорят карты. Не вижу, правда, что это на всю жизнь, так как линия как-то обрывается, то судя по ее характеру и отношению к жизни, с этим человеком она планирует связать свою жизнь всерьез».

Галина Янко считает, что Никита любит Марию всей душой. Правда девушке приходится непросто с его неподатливым характером — здесь играет возраст молодого человека.

«Свадьба падает им на следующий год. Все у них будет замечательно. По карьере у Марии будет идти подъем, но, как ни странно, карты показывают ее домохозяйкой в полном смысле этого слова. Как только она выйдет замуж, ее больше будет тянуть к домашним заботам и к мужу, нежели к светскому обществу»,

— подводит итоги экстрасенс.