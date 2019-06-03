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Женщины, ставшие опорой для звездных мужей 

Рамблер 2 часа назад
Жёны известных мужчин частенько не хотят оставаться в тени супругов. Они активно выходят в свет, публикуют совместные фото, затевают бизнес. Другие же предпочитают поддерживать мужа и не ищут популярности. Так, Светлана, жена бессменного ведущего КВН Александра Маслякова, вместе с мужем уже более полувека. Она пережила и бытовые сложности, и назойливое внимание поклонниц, однако ни на минуту не переставала быть для мужа настоящей подругой, на которую можно рассчитывать в любой ситуации.
Видео рассказывает о других жёнах известных мужчин, которые отдали первенство мужьям.
Звёзды , Видео , Любовь
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