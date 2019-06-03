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Светлана Немоляева раскрыла секрет своей фамилии 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Известная актриса рассказала, что ее фамилия не так проста, как кажется.
Поклонниками знаменитой артистки известно, что ее отец, Владимир Немоляев, был известным режиссером. Однако немногие знают, что в мир кинематографа он пришел, по сути, случайно: встреча с Всеволодом Мейерхольдом, случайная, разумеется, определила его судьбу. До этого Владимир Немоляев трудился в бухгалтерском отделе ГУМа. И до этих пор семья не имела к искусству совершенно никакого отношения.
Предки Светланы Немоляевой по отцовской линии, уехавшие из центральной России в Сибирь, как оказалось, были старообрядцами. Об этом актриса рассказала в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».
Поселение, где обосновались предки артистки носило название «Не так молящиеся». От этого названия и пошла фамилия «Немоляевы».
Напомним, что Светлана Немоляева с 1959 года является одной из ведущих актрис Московского академического театра имени Владимира Маяковского, а всенародная слава к ней пришла после съемок в фильмах Эльдара Рязанова.
Женский форум
Звёзды , Борис Корчевников , Светлана Немоляева , Всеволод Мейерхольд , Владимир Немоляев , Эльдар Рязанов
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