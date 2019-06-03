Светлана Немоляева раскрыла секрет своей фамилии 

Известная актриса рассказала, что ее фамилия не так проста, как кажется.
Поклонниками знаменитой артистки известно, что ее отец, Владимир Немоляев, был известным режиссером. Однако немногие знают, что в мир кинематографа он пришел, по сути, случайно: встреча с Всеволодом Мейерхольдом, случайная, разумеется, определила его судьбу. До этого Владимир Немоляев трудился в бухгалтерском отделе ГУМа. И до этих пор семья не имела к искусству совершенно никакого отношения.
Предки Светланы Немоляевой по отцовской линии, уехавшие из центральной России в Сибирь, как оказалось, были старообрядцами. Об этом актриса рассказала в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».
Поселение, где обосновались предки артистки носило название «Не так молящиеся». От этого названия и пошла фамилия «Немоляевы».
Напомним, что Светлана Немоляева с 1959 года является одной из ведущих актрис Московского академического театра имени Владимира Маяковского, а всенародная слава к ней пришла после съемок в фильмах Эльдара Рязанова.