Светлана Немоляева раскрыла секрет своей фамилии

Известная актриса рассказала, что ее фамилия не так проста, как кажется.

Поклонниками знаменитой артистки известно, что ее отец, Владимир Немоляев , был известным режиссером. Однако немногие знают, что в мир кинематографа он пришел, по сути, случайно: встреча с Всеволодом Мейерхольдом , случайная, разумеется, определила его судьбу. До этого Владимир Немоляев трудился в бухгалтерском отделе ГУМа. И до этих пор семья не имела к искусству совершенно никакого отношения.

Предки Светланы Немоляевой по отцовской линии, уехавшие из центральной России в Сибирь, как оказалось, были старообрядцами. Об этом актриса рассказала в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».

Поселение, где обосновались предки артистки носило название «Не так молящиеся». От этого названия и пошла фамилия «Немоляевы».