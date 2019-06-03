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«Я тоже хочу!»: Лолита не постеснялась показать фото в купальнике 

Teleprogramma.pro + ещё 3 4 часа назад
Певица относится к несовершенствам фигуры с юмором.
Лолита Милявская решила не отставать от коллег и показать себя в купальнике. Звезда повеселила подписчиков, опубликовав видео в Instagram. Свою фигуру Лолита назвала «сайз плюс». Певица честно поведала, что захотела показать фото в купальнике, чтобы не отставать от коллег.
Певица отдыхает на море с мужем. Она не первый раз предстала перед поклонниками без макияжа. Лолита только вернулась на берег после заплыва. На ней темный слитный купальник без бретелей. Звезда решила при этом не показывать фигуру ниже талии.
Затем Лолита перевела камеру на супруга. Теннисист Дмитрий Иванов младше певицы на тринадцать лет. Спортсмен выбрал для пляжа цветные короткие плавки и солнцезащитные очки. «Это сайз минус. Вернемся к сайзу плюс», — пошутила Лолита и повернула камеру на себя.
Подписчики остались в восторге от самоиронии звезды. Видео также понравилось Игорю Гуляеву, Юлии Ковальчук и Заре.
«Вы такая без ретуши особенная, не похожая на других», «Вы великолепны! Пусть хоть и сайз плюс, но всё своё», «Вы супер настоящая, купальник классный», «Лола, вы очаровательная, простая, поэтому мы вас любим», — написали в комментариях.
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