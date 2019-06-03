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Ягудин признался, что его бьет жена 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Алексей Ягудин в форме экспресс-интервью достаточно необычно ответил на интересные вопросы.
Спортсмен признался, что не хочет в космос, так как ему нравится и на Земле. Также Ягудин не может представить себе день, чтобы он не сходил в туалет. С этой странной привычкой связан и кошмар, преследующий фигуриста по ночам — ему снится, что он не успел добежать до туалета.
Рассказал известный фигурист и об отношениях с супругой, экс-фигуристкой Татьяной Тотьмяниной. Жена ругает Алексея в случае, если он что-то делает по дому.
"Хоть и трудно поверить, но порой жена меня бьет. Хорошо, что она не боксер, а стройная и хрупкая фигуристка",
— цитирует Ягудина StarHit.
Ранее сообщалось, что жену Мамаева проверят на наркотики.
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Звёзды , Алексей Ягудин , Татьяна Тотьмянина , StarHit
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