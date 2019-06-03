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«Эта любовь — особенная»: русская жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина родила первенца 

Passion.ru 49 минут назад
Фото: Соцсети
26-летняя «Мисс Москва» Оксана Воеводина родила сына 50-летнему экс-королю Малайзии.
«21.05.2019 — день, когда моя жизнь разделилась на "до" и "после". Все, что мне рассказывали об изменениях, происходящих с женщиной после рождения малыша — чистая правда. Эта любовь — особенная. Эти чувства — совершенно новые. Я благодарна мужу за нашего сына. Теперь нас трое. Спасибо за то, что выбрал нашу семью, Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра»,
— написала она в блоге.
Текст: Роза Ветрова
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