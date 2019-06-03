«Эта любовь — особенная»: русская жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина родила первенца

«21.05.2019 — день, когда моя жизнь разделилась на "до" и "после". Все, что мне рассказывали об изменениях, происходящих с женщиной после рождения малыша — чистая правда. Эта любовь — особенная. Эти чувства — совершенно новые. Я благодарна мужу за нашего сына. Теперь нас трое. Спасибо за то, что выбрал нашу семью, Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра»,

— написала она в блоге.

Текст: Роза Ветрова