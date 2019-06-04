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Толкалина сфотографировалась в нижнем белье 

Eva.ru + ещё 1 3 часа назад
Мало кто может сделать интимное фото так, чтобы оно не казалось вульгарным. Но знаменитая актриса Любовь Толкалина обладает этим даром и активно им пользуется. На сей раз знаменитая красавица похвасталась шикарной грудью и изящной стройной талией, опубликовав фотографию в нижнем белье.
41-летняя Любовь Толкалина не стесняется демонстрировать поклонникам свое тело. Актриса регулярно публикует весьма провокационные кадры в социальных сетях, но все они выглядят так, что не вызывают ни у кого и тени нареканий — сплошное восхищение изяществом и природной красотой этой потрясающей женщины.
Очередной пост в Инстаграм-аккаунте Любови является отличным подтверждением всему вышесказанному. На снимке Толкалина позирует со спущенным верхом платья, стоя у зеркала. Сделанный со спины кадр выглядит случайным, ведь все внимание знаменитости сосредоточено на собственном отражении и она будто не замечает фотографа.
@tolkalinaliuba
«Я очень ждала, когда оно наконец настанет то самое время, когда полнота принятия себя растворит все страсти и тягу к экспериментам и настанет время сладостного упоения»,
— подписала фото Любовь.
Поклонники пришли в настоящее волнение от публикации, не стали сдерживать комплименты и коллеги артистки. Напомним, что Любовь Толкалина долгое время состояла в гражданском браке с известным режиссером Егором Кончаловским, в 2001 году у пары родилась дочь Мария. Теперь уже взрослая девушка регулярно сопровождает мать на светских раутах, но живет отдельно от нее со взрослым мужчиной. А вот о личной жизни самой актрисы мало что известно.
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Звёзды , Видео , Любовь Толкалина , Егор Кончаловский
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