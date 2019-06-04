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«Отстаньте от нас!»: в Сети обсуждают скандальную переписку с участием Алсу 

WMJ.ru 5 часов назад
Фото: Instagram
Переписку обнародовал один из пользователей.
После скандальной победы 11-летней Микеллы Абрамовой на «Голосе. Дети» к семье Алсу приковано повышенное внимание. На днях стало известно, что свой выигранный миллион рублей девочка пожертвовала в благотворительный фонд. Но и этого оказалось мало. Люди продолжают атаковать Алсу с обвинениями в подкупе Первого канала. Устав от этого, Алсу ответила одному из фолловеров.
Как вы мне все надоели. Отстаньте от нас. Вы, люди, как гиены.
Сообщение было отправлено с личного аккаунта певицы в личных сообщениях. Остается загадкой, ответила ли пользователю сама Алсу или же за нее сделал это помощник. Теперь в Сети обсуждают резкий ответ певицы, но сама же Алсу пока не давала никаких комментариев на этот счет.
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