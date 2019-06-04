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Наталья Штурм поделилась откровенными фотографиями 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: teleprogramma.pro
Популярная певица Наталья Штурм с завидной регулярностью выкладывает в социальных сетях откровенные фотографии. Звезда сейчас находится на одном из курортов в Болгарии, где устраивает эротические фотосессии. Кстати, исполнительнице уже 52 года, но у нее прекрасная для своих лет фигура. Певица явно выглядит лет на десять моложе.
@nataliashturm
На очередных снимках звезда накинула на себя белое летнее парео. На некоторых фотографиях певица полностью обнажена. Она стоит около обрыва.
«Когда искусство борется с высоким искусством»,
— кратко прокомментировала она фотографии.
@nataliashturm
Отметим, что поклонники часто в последнее время называют Наталью Штурм «силиконовой бабушкой». Этому, впрочем, есть объяснение. Звезда не раз прибегала к помощи пластических хирургов. Причём она не скрывает этот факт.
Между тем известно, что не так давно певица стала бабушкой. Ее дочь Наталья родила внука. Роды прошли без осложнений, хотя и длились свыше десяти часов. Исполнительница все свое свободное время сейчас проводит с ребенком, помогая дочери.
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Женский форум
Звёзды , Наталья Штурм
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