Наталья Штурм поделилась откровенными фотографиями

Популярная певица Наталья Штурм с завидной регулярностью выкладывает в социальных сетях откровенные фотографии. Звезда сейчас находится на одном из курортов в Болгарии, где устраивает эротические фотосессии. Кстати, исполнительнице уже 52 года, но у нее прекрасная для своих лет фигура. Певица явно выглядит лет на десять моложе.

@nataliashturm

На очередных снимках звезда накинула на себя белое летнее парео. На некоторых фотографиях певица полностью обнажена. Она стоит около обрыва.

«Когда искусство борется с высоким искусством»,

— кратко прокомментировала она фотографии.

@nataliashturm

Отметим, что поклонники часто в последнее время называют Наталью Штурм «силиконовой бабушкой». Этому, впрочем, есть объяснение. Звезда не раз прибегала к помощи пластических хирургов. Причём она не скрывает этот факт.

Между тем известно, что не так давно певица стала бабушкой. Ее дочь Наталья родила внука. Роды прошли без осложнений, хотя и длились свыше десяти часов. Исполнительница все свое свободное время сейчас проводит с ребенком, помогая дочери.