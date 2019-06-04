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Галина Польских рассказала о трагедии в семье 

Рамблер 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Актриса Галина Польских впервые откровенно рассказала о трагедии с внуком, который в возрасте 19 лет чуть не погиб в ДТП на мотоцикле, подаренном ему знаменитой бабушкой. Юноша стал увлекаться мотоциклами в раннем возрасте и уговорил Польских подарить ему байк. Как призналась актриса, она до сих пор винит себя за произошедшее. По ее словам ее дочь с мужем долго работали в Бейруте и не могли взять с собой мальчика, поэтому отвечала за подростка она. Решение подарить внуку мотоцикл оказалось ошибочным: в 2011 году Филипп не справился с управлением и врезался в отбойник. В результате аварии внук актрисы потерял ногу и длительное время находился на искусственной вентиляции легких. Но самое главное, сказала актриса, это то, что он остался жив.
Звёзды , Галина Польских
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