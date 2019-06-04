Повереннова раскрыла, как на нее действует ботокс

Актриса, звезда сериалов "Бригада" и "Марш Турецкого" Дарья Повереннова раскрыла секреты своей красоты и молодости. И это не ботокс. 46-летняя Дарья, как и многие знаменитости во всем мире, обращалась к врачу-косметологу, "уколы красоты" актриса колола.

Но вот результата, как ожидала Дарья, она не получила. Удивились все: и сама актриса, и опытный косметолог. По словам актрисы, после первых уколов бокса она заметила, что на ее кожу препарат никак не влияет. Они с косметогом решили повторить процедуру. И вновь никакого результата не заметили. Оказалось, у актрисы — иммунитет к ботоксу.

Но Дарье Поверенновой хотелось выглядеть на все сто. Актриса решила тщательно следить за питанием, увлажнять кожу в салоне у профессиональных специалистов и заняться бегом. Если до 40 лет женщина спортом не увлекалась, то несколько лет назад стала тренироваться и теперь ежегодно пробегает по пять километров. А на днях Дарья приняла участие в благотворительном марафоне и пробежала 10 километров, — сообщает "7 Дней".