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Повереннова раскрыла, как на нее действует ботокс 

Аргументы Недели + ещё 3 47 минут назад
Фото: @dpoverennova
Актриса, звезда сериалов "Бригада" и "Марш Турецкого" Дарья Повереннова раскрыла секреты своей красоты и молодости. И это не ботокс. 46-летняя Дарья, как и многие знаменитости во всем мире, обращалась к врачу-косметологу, "уколы красоты" актриса колола.
Но вот результата, как ожидала Дарья, она не получила. Удивились все: и сама актриса, и опытный косметолог. По словам актрисы, после первых уколов бокса она заметила, что на ее кожу препарат никак не влияет. Они с косметогом решили повторить процедуру. И вновь никакого результата не заметили. Оказалось, у актрисы — иммунитет к ботоксу.
Но Дарье Поверенновой хотелось выглядеть на все сто. Актриса решила тщательно следить за питанием, увлажнять кожу в салоне у профессиональных специалистов и заняться бегом. Если до 40 лет женщина спортом не увлекалась, то несколько лет назад стала тренироваться и теперь ежегодно пробегает по пять километров. А на днях Дарья приняла участие в благотворительном марафоне и пробежала 10 километров, — сообщает "7 Дней".
Кстати, людей, на которых не действует ботулотоксин, в мире всего один процент. Теледоктор Елена Малышева считает, что ботокс — это великое дело для женщин. Она готова отказывать себе во всем, но не от уколов красоты. И выглядит соответствующе.
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Звёзды , Здоровье , Елена Малышева , Дарья Повереннова , журнал "7 Дней"
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