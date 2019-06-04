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Светлана Немоляева рассказала о непростых отношениях с сыном и снохой 

Teleprogramma.pro + ещё 1 4 июня 2019
Сразу после женитьбы Александра Лазарева-младшего в семье случались скандалы, и молодая пара уезжала жить к родителям Алины Айвазян.
Известная актриса Светлана Немоляева стала гостьей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». В студии у журналиста Бориса Корчевникова она рассказала, что сын, популярный актер Александр Лазарев-младший, очень рано надумал жениться. Молодому человеку тогда был всего 21 год. Его избранницей стала Алина Айвазян.
Как отметила Немоляева, у молодой пары не было своего угла, поэтому первое время они жили у нее с мужем в квартире.
«Конечно, всякое бывало. Все-таки у нас была не очень большая по сегодняшним меркам квартира и мы постоянно пересекались. Ругались, скандалили. Они нас с мужем наказывали. Собирали вещи и уезжали к другой маме. Поживут немного и обратно вернутся. В общем все, как у всех», — заявила Немоляева.
При этом актриса заметила, что была очень счастлива женитьбе сына.
«Алина мне сразу понравилась. Саша привел ее к нам домой и с порога сказал: «Вот на этой девочке я женюсь». Реакция у нас была восторженная. Сын все-таки по молодости доставлял нам определенные сложности. Я была счастлива, что в нашем доме появился человек, который будет за ним следить. Алина, несмотря на все эти мелкие ссоры — человек огромного человеческого обаяния. Она — открытая, щедрая душа», — сказала актриса.
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Звёзды , Видео , Борис Корчевников , Александр Лазарев , Светлана Немоляева
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