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Вы все его прекрасно знаете: у Бузовой роман с известным мужчиной 

Я Покупаю + ещё 1 6 часов назад
Оля Бузова — настоящий пример для своих 15 миллионов подписчиков. Она делится фотографиями из отпуска, кадрами съемок, обожает рассказывать о тайных поклонниках. Вот и сейчас звезда «Дома-2» заинтриговала подписчиков, объявив, что наконец-то встретила достойного мужчину.
На презентации новой песни «Водица» Бузова разоткровенничалась и сообщила, что впервые после развода с Дмитрием Тарасовым познала радость плотской любви.
«Уже не так тяжело. Я два года воздержания нарушила! Может быть, это была одна ночь, может быть, несколько», — отметила Ольга. Кроме того, певица заявила, что у нее отношения с очень-очень-очень известным человеком.
«Вы все его прекрасно знаете, но я не хочу вдаваться в подробности. После такого длительного одиночества, конечно, у меня случились отношения. Теперь начался новый отсчет», — говорит знаменитость. Многие решили, что у Ольги горит роман с Тимуром Батрудиновым: им давно приписывают тайный роман.
Напомним, уже в сентябре на канале ТНТ стартует новое шоу, в котором Тимур и Ольга будут искать пару. Если же они не смогут построить отношения на проекте, то (согласно правилам) объявят себя парой.
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