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Короткие и кружевные топы, мини-юбки и каре: Рудова показала фото из прошлого и призналась, что работала официанткой-посудомойкой 

WMJ.ru + ещё 2 7 часов назад
Фото: Instagram
Наталья Рудова поделилась архивными фото.
Наталья Рудова поделилась своими архивными снимками. Популярная актриса честно призналась, что раньше ее жизнь была далеко не гламурной, а чтобы прокормить себя ей приходилось браться за разную работу. В частности, одно время Наталья работала официанткой-посудомойкой.
Instagram
В Анапе, между учебой, я подрабатывала Официанткой-посудомойкой сутки через сутки. Нет, я не ездила туда к Морю, ездила туда потому что там было где жить летом, между учебой, своего жилья у нас не было, мама и сестра там подрабатывали. Жили в вагончиках,
— рассказала Наталья.
(прим. WMJ.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)
Instagram
Во времена студенческой молодости Наталья носила каре со своим натуральным цветом волос и одевалась соответственно той моде: короткие топы и юбки были ее постоянными спутниками.
Немного о моей студенческой жизни. Во время учебы мы жили в люксовых апартаментах в театральной общаге, как видите.
К слову, чувство самоиронии у Рудовой сохранилось до сих пор. Недавно Наталья поделилась с фолловерами забавным видео, которое она сняла вместе со своей подругой Настасьей Самбурской.
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Звёзды , Наталья Рудова , Настасья Самбурская , WMJ.RU
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