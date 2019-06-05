Рудова призналась, что работала посудомойкой

Наталья Рудова поделилась своими архивными снимками. Популярная актриса честно призналась, что раньше ее жизнь была далеко не гламурной, а чтобы прокормить себя ей приходилось браться за разную работу. В частности, одно время Наталья работала официанткой-посудомойкой.

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В Анапе, между учебой, я подрабатывала Официанткой-посудомойкой сутки через сутки. Нет, я не ездила туда к Морю, ездила туда потому что там было где жить летом, между учебой, своего жилья у нас не было, мама и сестра там подрабатывали. Жили в вагончиках,

— рассказала Наталья.

(прим. WMJ.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)

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Во времена студенческой молодости Наталья носила каре со своим натуральным цветом волос и одевалась соответственно той моде: короткие топы и юбки были ее постоянными спутниками.

Немного о моей студенческой жизни. Во время учебы мы жили в люксовых апартаментах в театральной общаге, как видите.