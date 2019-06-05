Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рудова призналась, что работала посудомойкой 

WMJ.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Instagram
Наталья Рудова поделилась архивными фото.
Наталья Рудова поделилась своими архивными снимками. Популярная актриса честно призналась, что раньше ее жизнь была далеко не гламурной, а чтобы прокормить себя ей приходилось браться за разную работу. В частности, одно время Наталья работала официанткой-посудомойкой.
Instagram
В Анапе, между учебой, я подрабатывала Официанткой-посудомойкой сутки через сутки. Нет, я не ездила туда к Морю, ездила туда потому что там было где жить летом, между учебой, своего жилья у нас не было, мама и сестра там подрабатывали. Жили в вагончиках,
— рассказала Наталья.
(прим. WMJ.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)
Instagram
Во времена студенческой молодости Наталья носила каре со своим натуральным цветом волос и одевалась соответственно той моде: короткие топы и юбки были ее постоянными спутниками.
Немного о моей студенческой жизни. Во время учебы мы жили в люксовых апартаментах в театральной общаге, как видите.
К слову, чувство самоиронии у Рудовой сохранилось до сих пор. Недавно Наталья поделилась с фолловерами забавным видео, которое она сняла вместе со своей подругой Настасьей Самбурской.
WMJ.ru: последние новости
После обвинений в анорексии и злоупотреблении пластикой Юлия Волкова показала фигуру на пляже «Отстаньте от нас!»: в Сети обсуждают скандальную переписку с участием Алсу «Хватит быть скучными и нудными бабенками!» Бородина резко ответила хейтерам, которые цепляются к ее детям
Женский форум
Звёзды , Наталья Рудова , Настасья Самбурская , WMJ.RU
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как избежать появления «ночных» морщин
Как выглядеть стройной в широких брюках
Признаки слабого мужчины
4 этапа в жизни каждой женщины
Зачем наши мамы носили в волосах консервные банки2
Видео
01:21
Почему Меладзе 2 раза женился на одной женщине
Звёзды
00:33
Хилькевич устроила танцы у шеста
Звёзды
00:20
Правда и вымысел о лапше быстрого приготовления
Еда
02:16
Как надо выбирать продукты в супермаркете
Еда
05:14
Рианна в рамках рекламы предстала в нижнем белье
Звёзды
09:59
Дети-звезды, преобразившиеся с возрастом
Дети Звёзды
02:53
Кто ест грибы, собранные на улицах Москвы
Еда Здоровье
20:06
Российские знаменитости, полюбившие иностранцев
Звёзды Любовь
06:44
Маркетинговые уловки, которые вызывают раздражение
Психология
20:07
Как «тихие убийцы» калечат детей
Дети Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение