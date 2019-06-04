О чем молчат звезды: знаменитости, пережившие насилие в детстве

Баснословные гонорары, путешествия, обложки глянцевых журналов и роскошные дома — атрибуты знаменитостей, заставляющие поклонников считать, что их жизнь идеальна. Но мало кто знает о том, через какие трудности пришлось пройти звездам прежде, чем они добились высот.

Майкл Джексон

Будущая икона поп-музыки родился в многодетной семье восьмым по счету ребенком. Жизнь среди старших братьев и сестер не была простой для мальчика. Несмотря на регулярное присутствие людей вокруг, он постоянно чувствовал одиночество. Но еще более невыносимой жизнь в родном доме стала после того, как отец Майкла и его брат Джозеф стали издеваться над мальчиком. Джозеф сам признался в интервью BBC, что нередко избивал Майкла, когда тот был маленьким. Отец будущей поп-звезды так же не чурался рукоприкладства — однажды он держал сына вверх ногами и бил его по спине и ягодицам. А в другой раз ворвался в окно в страшной маске, чтобы приучить ребенка закрывать на ночь окно.

Ляйсан Утяшева

Чемпионка художественной гимнастики с ранних лет знает, что такое подъемы в шесть утра, отказ от вредной пищи и день, расписанный по минутам. Но помимо этого Ляйсан не понаслышке знакома с издевательствами и насилием. Когда девочке было 11 лет, ее матери пришлось уехать в Москву и оставить дочку на попечение тренера. Вернувшись домой, мать Ляйсан не поверила своим глазам — она увидела исхудавшего ребенка, который попросту не мог встать с кровати. Выяснилось, что тренер почти не кормила свою подопечную, из-за чего ей пришлось таскать собачий корм. Девочка постоянно нервничала и, пытаясь справиться со стрессом, выдергивала себе волосы и брови.

Кристина Агилера

У известной певицы так же, как и у Майкла Джексона были отнюдь не простые отношения с отцом. Фаусто Вагнер славился своим вспыльчивым характером и агрессивным поведением. Ни один день в доме маленькой Кристины не обходился без скандалов. Фаусто нередко поднимал руку на мать Кристины и ее младшую сестру Рэйчел, а как-то раз досталось и самой Кристине. В одном из интервью мать певицы рассказала, как однажды пришла домой и увидела, что у дочки лицо в крови. Кристина же объяснила это так "папа хотел вздремнуть, а я вела себя слишком шумно".