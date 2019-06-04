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«Хватит быть скучными и нудными бабенками!» 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Телеведущей надоели едкие замечания со стороны интернет-пользователей в адрес себя и своих дочерей. В своем Instagram звездная мама опубликовала пост и расставила все точки над «i».
Ксения Бородина ежедневно делится с поклонниками всем, что происходит в ее жизни, однако комментарии читать звезда не всегда успевает. Сегодня у нее выдалась свободная минутка и она зашла посмотреть, что же написали ей фолловеры за последние несколько дней.
Ксения не стала терпеть хамство. В своем Instagram она опубликовала пост, в котором заявила, что пришла в ужас, увидев негативные комментарии в адрес своих дочерей: Маруси и Теоны. Фолловеры раскритиковали публикацию Бородиной, в которой она размышляла о победе старшей наследницы в соревнованиях по гимнастике. Некоторые отметили, что победу девочке присвоили незаслуженно.
Люди настолько далеки кто про это пишет, доказывать как мой ребёнок трудится я не хочу и тем более кому это доказывать?! Вы бы видели эти свинячьи лица, кто писал про незаслуженные первые места и мне глубоко все равно, что вас оскорбит и заденет Слово свинячий, потому что вы такие и есть!
— возмутилась Бородина.
@borodylia
Другие интернет-пользователи раскритиковали ведущую за то, что она одновременно вела машину и снимала дочь, которая сидела на заднем сидении, а также называла ее «крутой телочкой». Ксения успокоила фолловеров, что в тот момент она внимательно следила за дорогой. Кроме того, звездная мама не видит ничего ужасного в слове «телочка».
К слову, Ксения Бородина редко выходит в свет и посещает тусовки. Звезда не раз говорила, что ей хочется больше времени проводить вместе со своей семьей. Телеведущая даже пропустила презентацию клипа своей коллеги Ольги Бузовой. По словам Ксении, у нее были свои дела, а еще на мероприятие ее никто не пригласил.
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