Директор Началовой рассказала о причинах трагедии

Пиар-директор артистки в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» рассказала правду о её личной жизни, настоящих причинах трагедии и шантаже своей подопечной.

— Злой рок, халатное отношение к своему здоровью или спланированное доведение до смерти… Эта трагедия с каждым днём обрастает новыми подробностями. Аня, вы были не просто пиар-директором Юли Началовой, но и её подругой. Поэтому вам достоверно известны причины этой трагедии. Говорят, что в последнее время Юля была под сильным прессингом и её здоровье во многом дало сбой именно из-за этого…

— У неё действительно был очень непростой период, и претензии Фролова очень сильно её подкосили. Считаю, неправильно говорить, что он исковеркал всю её жизнь. Но он очень сильно её обидел своим уходом и весьма немужскими поступками. Он ведь не просто ушёл к другой женщине. Он ушёл к женщине, которую Юля очень хорошо знала: она была вхожа в их с Фроловым семью, была замужем за его другом.

— Насколько я понимаю, он изменял Юле, находясь с ней в отношениях… Но уходить от неё не собирался…

— Люди, когда расстаются, не всегда могут объяснить свои действия и почему они приняли решение расстаться. Но в данном случае я убеждена в том, что, прежде чем от неё уйти, Фролов заранее планировал свой уход. Я это видела по нему: по разговорам, по поведению. То есть его уход не был внезапным решением.

— Хотелось бы конкретики…

— Его крайне раздражало, что Юля начала болеть. Несмотря на то что она не делала культа из своей болезни — ей из-за суставов было трудно ходить, и она ходила медленнее, иногда её нужно было поддержать под руку. По нему было видно — он не хочет быть её надёжным тылом и ищет варианты для маневра. Я сразу обратила на это внимание. Плюс до меня доходили какие-то странные его разговоры.

— Именно в этот период он попросил Юлю переписать на него квартиру, которую её дочери подарил Алдонин?

— Никто не ответит на этот вопрос. Только Юля, которой нет в живых.

— Из-за этой бумаги дочка Юли может остаться без жилья. Кстати, а вы проводили экспертизу? Эта бумага реально существует?

— Наш юрист занимается этим вопросом. Бумага существует. По крайней мере её показывают по телевизору с утра до ночи.

— Почерк в этой расписке действительно похож на Юлин?

— Сложно ответить на этот вопрос. Этот документ напечатан, а не написан от руки. Подпись похожа. Но в каком состоянии она подписывала этот документ, не известно. Она могла его подписать в кипе множества других бумаг и не понять, что ей подсунули. Она мне в личной беседе и всем своим подружкам говорила, что действительно не помнит, чтобы такую бумагу подписывала.

— На ваш взгляд, Фролов заранее продумал эту схему по завладению имуществом Началовой?

— Не удивлюсь этому. Я прекрасно помню момент, когда он въезжал жить в квартиру Юли. Он, кстати, прожил там пять лет, и ремонт, за который он ей в итоге стал выставлять многомиллионные счета, он делал не только для Юли и её дочери, но и для себя в том числе. И конечно же, Юля и предположить не могла, что начнётся в итоге такой шантаж. Кстати, сделанный усилиями Фролова ремонт в этой квартире не такой роскошный. Поэтому откуда он ей сумму в 20 миллионов нарисовал, мне непонятно. На момент ремонта с его стороны были шутки типа «я сделаю нам ремонт, а что ты мне за это дашь?». Но тогда я не придала этому серьёзного значения. Юля тоже — душа нараспашку. А ещё у Юли была ужасная черта в характере — она, если влюблялась, то, как говорят по-английски, падала в любовь. Вот просто с головой. Она переставала работать, реагировать на «тревожные звоночки» в поведении возлюбленного, она занималась только своими чувствами и своими отношениями. Поэтому к ней часто и липли альфонсы, которые пытались её использовать. Почему они ей попадались? Трудно найти ответ. Она никогда ведь не могла распознать альфонсов. Просто влюблялась и отключала логику, растворялась в этом человеке. Когда у неё появился Алдонин, семья и, кстати, сама Юля были счастливы. Он надёжный, достойный мужчина. Идеализировать их отношения с Алдониным тоже нельзя. Но их дочь Вера родилась в любви, была долгожданным ребёнком.

— В браке с Алдониным ей не хватило драйва, и они развелись?

— Возможно. Хотя я считаю, что одной из причин стала Америка. Супруги, живущие на две страны, как правило, вскоре разводятся.

— Но даже после развода они смогли остаться друзьями…

— Я бы не сказала, что это именно так. Они смогли остаться в нормальных, человеческих отношениях, насколько это возможно, для того чтобы воспитывать совместного ребёнка и уважать друг друга. Никакой там особой дружбы не водилось. Просто оба прекрасно понимали, что они родители и должны друг другу где-то уступать, где-то подчёркивать уважение друг к другу.

— А у Юли вообще было много друзей? Мне кажется, что в шоу-бизнесе очень сложно по-настоящему дружить.

— Друзей у неё было немало. Ведь она была очень открытая. Многократно видела такую картину. Юля входила в гримёрку, в которой все сидят насупившись. А она — человек-праздник, и с её появлением сразу же начинались какие-то разговорчики ни о чём, все дружно начинали общаться, ощущать, что они нужны друг другу. Она могла объединить людей, могла что-то рассказать, чтобы всем было интересно. Светлый очень человечек.

— На кладбище к могиле Юли началось какое-то паломничество. Люди говорят, что она какими-то способностями обладала и там чуть ли не кремы, как на могиле Чумака, заряжают. Как к этому относятся родители?

— Это бред! Уверена, что сама Юля этого бы не одобрила. Наверняка и её родителям подобное не понравится. Юля никогда не обладала сверхсилой энергетической, чтобы кому-то помогать. Чтить её память нужно, и мы очень хотели бы, чтобы это происходило, но пытаться зарядить крема и воду — это кощунство!

— А она часто обращалась к гадалкам, экстрасенсам?

— Она где-то верила, где-то не верила в людей с таким «бэкграундом». Есть люди совершенно уникальные, про которых, как про Вольфа Мессинга , нельзя сказать, что он не обладал даром. Мы были знакомы с людьми, которые лично были знакомы с Мессингом, и их рассказы нас впечатляли. Буквально за месяц до смерти Юли мне очень активно звонила программа ТНТ «Битва экстрасенсов». Они снимали новый сезон и настойчиво предлагали нам участие в этом проекте. Несмотря на хорошие рейтинги этого проекта, Юля категорически отказалась принимать в нём участие.

— Когда впервые Началова поняла, что серьёзно больна?

— На самом деле она никогда не воспринимала себя как инвалида или тяжелобольного человека. Только когда очень стала уставать, начала говорить, что ей тяжело. А впечатления от неё как от человека ноющего, всё время жалующегося на судьбу и говорящего только о своих болячках, нет ни у кого из близких. Она даже старалась обходить эту тему. Мы с её родителями по крупинкам собирали вот эти знания о её заболеваниях. Мы видели, близко находясь с ней, что ей тяжело идти или что у неё распухли на руках косточки из-за подагры. Я смотрю съёмки бенефиса 2012 года — она там ещё была абсолютно здорова — крепкая, изумительной красоты девочка. Если говорить о том, что с ней произошло в 2019 году… фатальная история… Поэтому все эти разговоры о том, что она ещё кому-то в детстве жаловалась на здоровье, — бред! Никому она никогда не жаловалась, тем более в детстве! Никому она никогда не жаловалась в юности! Не надо это всё придумывать, утрировать!.. У неё на самом деле какая-то серьёзная ситуация со здоровьем стала происходить последние года полтора-два. Ну, может быть, максимум три, но никак не всю жизнь, как люди пытаются сказать. У человека плохо работали почки. Как говорят врачи, это произошло из-за её тотальных похуданий когда-то в юности. Она сбила режим работы почек. От этих почек дальше всё и поползло. У неё появилась подагра. Два года назад диагностировали сахарный диабет. А «военные действия», инициированные в последнее время Фроловым, дали обострения сахарного диабета. И случилась трагедия.

— Говорят, что из-за финансовых трудностей она не могла позволить себе полноценное лечение. А ещё жутко боялась, что об этом узнает пресса…

— Она действительно не хотела, чтобы её болячки обсуждались. Всю жизнь избегала скандалов. Поэтому не принимала участие даже в спланированном хайпе. А ещё Юля всегда боялась прессы. И очень переживала, когда СМИ начали писать о том, что она в тяжёлом состоянии попала в больницу. Даже меня изначально просила эту информацию не подтверждать. Что же касается лечения, то это не совсем так. У неё была возможность в нашей стране лечиться, и нам много раз помогали врачи. Но, видимо, в какой-то момент она устала и не ожидала таких последствий. Поэтому хочу обратиться к читающей меня аудитории — внимательнее относитесь к своему здоровью! Не стоит недооценивать коварство болезни.

— Насколько мне известно, из-за своей болезни Юля уже много лет не употребляла алкоголь. А как вы можете прокомментировать ситуацию с тем, что у неё отобрали водительские права…

— Это было несправедливо. Из-за препаратов она действительно не употребляла алкоголь. Просто была ночь, она оказалась в каком-то заброшенном месте, мужчины, которые ей предлагали выйти из машины, показались подозрительными. Разве мало мы знаем историй про «оборотней в погонах»? Она испугалась. У неё разрядился телефон. И она предпочла отказаться выходить из машины или ехать куда-то с этими мужчинами. Эта история очень задела Юлю и её близких. Люди после ролика, который выложили эти гаишники в Интернет, стали писать, что она наркоманка и пьяница. Нам было это очень обидно слышать. Она даже когда не болела, в праздничный вечер могла только один бокал шампанского выпить. У неё не было тяги к алкоголю.

— С кем сегодня живёт дочь Началовой Верочка? Её в свою семью забрал Алдонин?

— После того как Юли не стало, Вера продолжила своё обучение в школе. Она живёт у бабушки и дедушки. В последнее время она часто с ними жила. Пока каких-то глобальных перемен не планировалось. Отстаивать Верины права на квартиру семья намерена. Так что пусть Фролов для своей дочери сам заработает на квартиру, а не пытается таким способом отжать чужое. Он как-то сказал, что у него сейчас нет таких заработков, которые у него были раньше. Но это его не оправдывает. Мне это напоминает захватнические действия. Человека впустили в жильё, разрешили сделать всё так, как ему нравится, а в итоге он теперь пытается этим местом завладеть и ещё ребёнка оставить без квартиры.

— Но в своих интервью он в общем-то говорит, что не имеет претензий к Вере…

— Он говорил юридическим языком с вами со всеми, поэтому вы не понимаете, что он имеет в виду. Он говорил, что не имеет претензий к Вере Алдониной и к родителям Началовой. Конечно, не имеет. Ведь пока они ещё не вступили в права наследования. Они только в октябре в них вступят. Поэтому какие он может к ним иметь претензии? Юридически он говорит правильные слова, а фактически он продолжает отсуживать эту квартиру. Только пока он отсуживает её не у Веры и не у папы Юли, поскольку в права наследства они по российскому закону вступают через полгода после смерти. Пока он бодается с Алдониным. И никуда он ни на шаг не отступил. Так что я опасаюсь, что он втянет в войну и дочь Началовой. А мне бы очень этого не хотелось.