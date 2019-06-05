Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына

Вчера ее семья отметила важный день.

Известная супермодель Наталья Водянова — счастливая мама пятерых детей. Вчера, 4 июня, ее самый младший сын Роман отметил свой третий день рождения. В честь праздника Наталья решилась впервые показать лицо мальчика поклонникам в Instagram. Интересно, что в этот же день родился и отец Романа — французский бизнесмен Антуан Арно . Поэтому Наталья поздравила сразу двух мужчин своей семьи с праздником.

@natasupernova

Двое из троих людей на этом фото празднуют сегодня день рождения😜👨🏻👶🏼🙏🏻♥️ Поздравляю мужчину моей мечты и самого младшего члена нашей семьи Романа. 👶🏼🙏🏻 Мой муж и самый младший родились в этот солнечный день:🙏🏻 04/06. Это совершенно точно самый необычный и счастливый день в нашей семье, ♥️

— написала Наталья Водянова.

Также звезда поздравила с днем рождения своего бизнес-партнера, Тимона Афинского. Таким образом, 4 июня — очень важный день для Натальи. Тем временем, поклонники принялись разглядывать фотографии и поздравлять именинников. Кстати, то, как Роман выглядит сейчас, модель не показала. «Вы классная мама❤️🙌🔥», «Какая прелесть!», «С днем рождения ваших прекрасных родных, Наташа!», «Какой серьезный малыш 😍», «Вы прекрасны», — можно прочесть в комментариях.

Напомним, Наталья Водянова воспитывает пятерых детей: 17-летнего Лукаса, 13-летнюю Неву, 11-летнего Виктора, рожденных в браке с британским аристократом Джастином Портманом , а также пятилетнего Максима и уже трехлетнего Романа от Антуана Арно.

Наталья гордится детьми. Так, старший Лукас часто участвует в благотворительных акциях мамы. А Нева зимой сама связала шапку. Недавно Наталья показывала, что старший сын уже успел стать выше мамы, хотя модель тоже обладает довольно высоким ростом. На фотографии, которой поделилась звезда, Водянова выглядит значительно ниже Лукаса. Оказывается, рост мальчика — 195 сантиметров.

Добавим, с нынешним мужем Наталья вместе с 2011 года. Французский бизнесмен и сын мультимиллиардера Бернара Арно Антуан обожает супругу. Пара успевает не только воспитывать пятерых детей, но и ходить на свидания.

_ Фото:Instagram / natasupernova_