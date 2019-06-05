Русские красотки, покорившие зрелых и успешных голливудских звезд

Эти девушки из России закрутили романы с известными актерами и музыкантами, которые старше их на много лет и даже годятся им в отцы. Одни осуждают их и обвиняют в меркантильности, а другие считают, что любви все возрасты покорны.

Лара Лието и Эдриан Броуди

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Эдриан Броуди познакомился с моделью из России Ларой Лието (настоящее имя — Лариса Тяка) в 2012 году на Каннском кинофестивале. После встречи на Лазурном берегу им было уже не до кино: у них начался страстный роман, которому не помешала двадцатилетняя разница в возрасте. Далее последовали совместные выходы на красные дорожки, во время которых актер не скрывал свои нежные чувства к возлюбленной, совместные путешествия (папарацци регулярно делали жаркие фотографии пары) и трогательные рассказы Лары о том, как она готовит Эдриану борщ. В апреле этого года Броуди исполнилось 46 лет. Он ни разу не был женат и пока так и не сделал предложение руки и сердца Лието.

Полина Глен и Джонни Депп

passion.ru

Фотографии Джонни Деппа с таинственной незнакомкой, которой пользователи Сети по виду дали не больше 15 лет, произвели громкий эффект в начале года. В апреле журналистам удалось узнать, кто она — дама, растопившая сердце актера после скандала с Эмбер Херд. Вакантное место девушки 55-летнего Джонни Деппа заняла 20-летняя танцовщица Полина Глен из Санкт-Петербурга.

С ней актер познакомился примерно год назад на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе, и теперь она много времени проводит в его особняке и гастролирует вместе с его рок-группой.

Анастасия Макаренко и Микки Рурк

passion.ru

Микки Рурк давно уже не тот, что во времена фильма «9 1/2 недель». Актера потрепали не только годы и вредные привычки, но и боксерские бои, после которых ему пришлось сделать несколько пластических операций. Все это не смущало его девушку, русскую модель, длинноногую блондинку Анастасию Макаренко. Пока Настя не появилась в жизни голливудского актера, его видели разве что в компании любимых маленьких собачек. Правда, таблоиды в итоге сообщили о том, что Рурк расстался с Макаренко после нескольких лет отношений и закрутил роман с очередной русской красоткой — танцовщицей одного из московских ночных клубов Ириной Коряковцевой.

Анастасия Виткина и Джим Керри

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В 2010 году Джим Керри познакомился с русской студенткой Анастасией Виткиной, которая тогда училась на дизайнера в США. Актер в одном из интервью заявил, что в девушке его привлекло отличное чувство юмора. Керри спонсировал дизайнерские проекты Виткиной и даже сделал ей предложение, подарив кольцо с бриллиантом. Но до свадьбы дело так и не дошло. Джим в итоге продолжил встречаться с молодыми девушками, а Анастасия — с состоятельными мужчинами.

Катя Иванова и Ронни Вуд

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Неутомимый гитарист легендарной группы Rolling Stones Ронни Вуд продолжает крутить романы и на восьмом десятке. Самыми скандальными стали его отношения с русской официанткой Катей Ивановой, годившейся ему во внучки. Встретив 18-летнюю хрупкую блондинку, Ронни бросил жену, родившую ему четверых детей. Сначала казалось, что в отношениях Ивановой и Вуда царит идиллия, однако спустя пару лет они расстались, сделав из разрыва публичный скандал. В итоге Вуд женился на театральном продюсере Салли Хамфрис, которая на 30 лет его моложе. Супруга родила артисту близнецов, а в прошлом году стало известно о том, что она снова в положении.

Ирина Шейк и Брэдли Купер

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Русская супермодель и одна из самых желанных женщин планеты Ирина Шейк в дочери своему гражданскому супругу, голливудскому актеру Брэдли Куперу, конечно, не годится. И все же между ними довольно существенная разница в возрасте — Шейк младше Купера на одиннадцать лет. Они познакомились на вечеринке общих знакомых в 2015 году, спустя пару лет у пары родилась дочь Лея. Вот уже несколько лет ходят слухи то об их скорой свадьбе, то о расставании, которые сами они не комментируют.