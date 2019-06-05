Юлия Волкова показала фигуру на пляже 

34-летняя экс-солистка поп-группы «Тату» Юлия Волкова продемонстрировала три ярких пляжных образа.
Внешность Юлии Волковой в последние активно обсуждают ее поклонники. Сперва ее упрекнули в чрезмерной худобе, когда певица призналась, что похудела до 45 килограммов. А недавно пользователи соцсетей обрушились на изменившееся лицо Волковой — фанаты решили, что она злоупотребила пластикой и чрезмерно увеличила губы. Однако на новых фото в Instagram Юлии отдыхающая на пляже звезда совсем не выглядит изможденной.
@official_juliavolkova
Отдых — это всегда красивые фотки. И главный вопрос — купальник,
— пишет Юлия, которая, очевидно, этот вопрос для себя решила.
@official_juliavolkova
На раскаленной гальке Волкова показала сдержанный слитный, украшенный цветами раздельный купальник и экспрессивный алый, украшенный шнуровкой.