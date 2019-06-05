Юлия Волкова показала фигуру на пляже

Внешность Юлии Волковой в последние активно обсуждают ее поклонники. Сперва ее упрекнули в чрезмерной худобе, когда певица призналась, что похудела до 45 килограммов. А недавно пользователи соцсетей обрушились на изменившееся лицо Волковой — фанаты решили, что она злоупотребила пластикой и чрезмерно увеличила губы. Однако на новых фото в Instagram Юлии отдыхающая на пляже звезда совсем не выглядит изможденной.

@official_juliavolkova

Отдых — это всегда красивые фотки. И главный вопрос — купальник,

— пишет Юлия, которая, очевидно, этот вопрос для себя решила.

@official_juliavolkova

На раскаленной гальке Волкова показала сдержанный слитный, украшенный цветами раздельный купальник и экспрессивный алый, украшенный шнуровкой.