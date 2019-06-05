Поклонники не узнали Подольскую на новой фотографии

Образ певицы оценили не все подписчики.

Наталья Подольская опубликовала в Instagram фотографию, на которой она, по мнению многих фанатов, сама на себя не похожа. На снимке лицо певицы прикрывает кепка с козырьком, на ней надето легкое короткое платье с цветочным принтом, на ногах — белые кроссовки, а завершает образ маленькая синяя сумочка через плечо.

Многочисленная армия поклонников Натальи Подольской разделилась надвое: одни написали, что не узнали любимую певицу, потому что она выглядит, как подросток, другие раскритиковали за «нелепый» вид.

@nataliapodolskaya

«Отстой», «придурковатый вид». — раскритиковали все, кому наряд Натальи не понравился.

Но тех, кому Подольская нравится в любом образе, оказалось намного больше.

«Ой, я Вас не узнала. Вы прям, как девочка»,

«Такая девочка, лет 14 на вид! Красоточка!»,

«Я тоже подумала, что девочка подросток», — написали поклонники.

Фотографии Натальи всегда вызывают бурные реакции у подписчиков: то ее критикуют за излишнюю худобу, то пытаются разглядеть признаки беременности.