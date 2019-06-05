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Высокие отношения: бывшая и нынешняя жены Тиграна Кеосаяна отдыхают вместе 

Passion.ru 3 часа назад
Алена Хмельницкая и Маргарита Симоньян провели вечер в любимом ресторане.
Бывшая жена Тиграна Кеосаяна — актриса Алена Хмельницкая провела вечер в компании нынешней любимой женщины режиссера — редактора Russia Today Маргариты Симоньян. Они встретились на вечеринке по поводу дня рождения одного из самых модных ресторанов столицы.
В Instagram обеих женщин появились совместные фото.
Свой снимок Маргарита подписала так: На 20-летии лучшего ресторана Москвы лучшие девушки Москвы:) Втроем». Алена перепостила сообщение на своей странице.
Instagram
Маргарита ждет рождения третьего ребенка, у них с Тиграном родится девочка. У пары уже есть 5-летняя дочь Марьяна и 4-летний Баграт. Родители лица детей не показывают, хотя в Instagram матери они появляются часто. Маргарита аргументировала это решение тем, что в будущем дети могут не захотеть быть публичными людьми.
Ранее Симоньян объясняла, почему она до сих пор не замужем за Кеосаяном. Все время находились важные дела, то рождения детей, то еще то-то. А идти замуж беременной она не хочет.
Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян прожили в браке 21 год. У них есть две дочери: 24-летняя Александра и 8-летняя Ксения. После развода экс-супруги сохранили дружеские отношения, и даже проводят некоторые праздники вместе. Сейчас актриса счастлива в новых отношениях с бизнесменом Александром Синюшиным.
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Звёзды , Видео , Алена Хмельницкая , Тигран Кеосаян , Маргарита Симоньян , Russia Today
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