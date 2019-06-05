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Тимати ответил матом на обвинения в плагиате 

Рамблер 3 часа назад
С соцсетях продолжается обсуждение линейки одежды "Черная звезда", выпущенной Тимати совместно с Армией России. Накануне Тимати со своей страницы Instagram объявил о старте продаж и пригласил всех фанатов. Один из подписчиков поинтересовался у Тимати, почему многие заметили сходство представленных вещей с теми, что уже продаются на популярных площадках с дешевыми китайскими товарами.
@timatiofficial
Рэпер не полез за словом, в том числе матерным, в карман и дал развернутый ответ:
"Потому что в нашей стране люди с трудом умеют радоваться чужим успехам. И вместо того, что бы оценить инициативу и реально крутую коллекцию из более чем 80 наименований, проще [придраться] до одной модели шорт, эквивалент которой стоит, кстати, в женском ассортименте Израильской Армии. И им проще писать, что я потратил деньги Министерства, продав им эти шорты. Они же не понимают, что это не госзаказ, а моя идея и мои деньги, вложенные в коллекцию. Писать [нечто отвратительное] в комментариях может каждый, а вот создать национально-патриотический продукт высокого качества, увы, не многие. Плюс люди в ходе этих интернет-расследований, забыли, что я — официальное рекламное лицо AliExpress. Сечешь, о чем я?"
Женский форум3
Звёзды , Видео , Тимати
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