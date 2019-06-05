Тимати ответил матом на обвинения в плагиате

С соцсетях продолжается обсуждение линейки одежды "Черная звезда", выпущенной Тимати совместно с Армией России. Накануне Тимати со своей страницы Instagram объявил о старте продаж и пригласил всех фанатов. Один из подписчиков поинтересовался у Тимати, почему многие заметили сходство представленных вещей с теми, что уже продаются на популярных площадках с дешевыми китайскими товарами.

@timatiofficial

Рэпер не полез за словом, в том числе матерным, в карман и дал развернутый ответ: