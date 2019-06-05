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Решетова признала, что беременна от Тимати 

Рамблер 2 часа назад
Звездная пара ожидает пополнение. Слухи о беременности модели Анастасии Решетовой, подруги рэпера Тимати, ходили давно. До сих пор ни один из них не давал никаких комментариев на тему. Но сегодня Анастасия наконец перестала скрывать свою беременность.
На своей странице в Instagram модель опубликовала несколько трогательных снимков с совместной с Тимати фотосессии и коротко подписала пост: "Растем". Поклонники модели немедленно осыпали свою любимицу комплиментами и поздравлениями.
@volkonskaya.reshetova
Напомним, что у Тимати уже есть ребенок от другой модели Алены Шишковой — дочь Алиса, воспитывать которую помогает мама Тимати — Симона Юнусова.
Звёзды , Видео , Анастасия Решетова , Тимати
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