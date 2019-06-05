Решетова признала, что беременна от Тимати

Звездная пара ожидает пополнение. Слухи о беременности модели Анастасии Решетовой , подруги рэпера Тимати , ходили давно. До сих пор ни один из них не давал никаких комментариев на тему. Но сегодня Анастасия наконец перестала скрывать свою беременность.

На своей странице в Instagram модель опубликовала несколько трогательных снимков с совместной с Тимати фотосессии и коротко подписала пост: "Растем". Поклонники модели немедленно осыпали свою любимицу комплиментами и поздравлениями.

@volkonskaya.reshetova

Напомним, что у Тимати уже есть ребенок от другой модели Алены Шишковой — дочь Алиса, воспитывать которую помогает мама Тимати — Симона Юнусова.